Municipals 2019

El PSC i Canviem l'Arborç veten a la CUP de participar en un debat electoral

Si res no es mou, res no canvia, a la CUP de l'Arboç els ha sobtat que una iniciativa ara ja tan normalitzada com fer un debat o una taula rodona per donar a conèixer de primera mà un programa electoral no tiri endavant. De fet, la formació considera que hauria de ser la mateixa ràdio municipal que en prengués la iniciativa, però no ha estat així.

"Molts municipis de la comarca amb més salut democràtica que no pas el nostre han cregut que és bo tenir aquest contacte directe amb les diferents opcions polítiques que es presenten a les eleccions", ha amnifestat la formació.

El cas és que no ha estat la ràdio municipal qui ha proposat fer un debat. Ho ha fet un jove periodista del poble que, en exposar-ho, ha tingut molts suports dels vilatans.

"Si no entenem la posició d’un grup (CL-AM) que proposa el canvi, encara menys entenem la negativa del grup socialista, actualment en el poder amb majoria absoluta i que ha fet i desfet al seu aire sense que calgués el consens en els plens municipals", ha remarcat la CUP

Per a la formació, un debat és massa per a aquests dos grups. Un canvi no es diu, es fa. Fer un debat quan el tarannà habitual és el del despotisme il·lustrat “tot per al poble però sense el poble”, ens fa entendre millor, molt millor, la negativa del grup dit socialista.