16-M

El professorat de Catalunya anirà a la vaga si el Govern avui no rectifica

Malauradament, el Departament d’Educació, a la mediació al Departament de Treball, no ha presentat cap proposta per al professorat. Si el Govern no rectifica, i ho podria fer en el Consell de Govern avui, dimarts 14 de maig, el professorat anirà a la vaga el proper dijous 16 de maig en la convocatòria amb més unitat sindical des de fa 6 anys.

Els sindicats consideran que la situació és greu: "respecte l’any 10 tenim 62.939 alumnes més i només 329 docents més. El pressupost de 2010 fou de 5.317 milions d’euros, mentre que l’any 18 va ser de 5.066 milions, això significa que la despesa per alumne encara està 303 euros per sota del que estava l’any 2010. Aquesta pèrdua de finançament ha comportat una pèrdua en la qualitat del servei, però també, de forma important, en les condicions laborals i en la moral del professorat".

Per tenir la mateixa capacitat de servei que teníem l’any 10 caldria contractar 7.200 docents més la qual cosa tindria un cost de 96 milions d’euros per al que queda d’any 19. Exigeixen al Govern que faci un decret llei, que "el Parlament ja ens ha garantit que aprovaria en cas que el Govern el tiri endavant. Si no es dona aquest decret llei, atenent les demandes del professorat, no ens queda una altra sortida que anar a la vaga el proper dijous 16 de maig, per tal de fer veure al Govern que encara som a temps de rectificar per tenir un curs 19-20 millor del que ha estat enguany i no perdre un altre any, que ja en van massa".

Com a punt irrenunciable apunten que "el retorn de l'horari lectiu a 18 hores a secundària i 23 a primària, i de l'horari de permanència a secundària, la millora de les ràtios i no tancar grups a la pública, també altres condicions laborals com la reducció de dues hores per als majors de 55 anys, la conversió dels terços de jornada en mitges jornades, el retorn del primer estadi després de sis anys amb efectes retroactius, la consolidació del personal interí, la retirada del Decret de plantilles..."