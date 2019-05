Collserola

El moviment veïnal qüestiona l'aprovació del pla especial de Collserola

La recent aprovació del PEPNat (Pla Especial de Protecció de Collserola) i la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) de la mateixa zona ha generat una certa alarma per les possibles afectacions als residents dels diferents barris de Barcelona. Per aquest motiu, el moviment veïnal ha convocat als mitjans de comunicació per explicar-ho. Serà el proper dimarts a les 10:30h a la seu de la FAVB (Obradors 10, baixos)

Entre el convocants hi ha la FAVB i la Plataforma Barris de Muntanya, de la qual en formen part les barriades de Santa Maria de Vallvidrera-Mas Sauró, Mont d'Orsà de Vallvidrera, Horta, Can Rectoret, Mas Guimbau-Can Castellví, Parc de la Vall d'Hebron, Montbau, Torre Baró, Roquetes, Afectacions Urbanístiques de les Planes, Sant Genís dels Agudells, Font del Mont i Font del Gos.