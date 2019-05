Antimilitarisme

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau denuncia al Consell Europeu les exportacions d’armes espanyoles a l’Aràbia Saudita

Aquest dijous s’ha celebrat a Brussel·les una reunió del Consell Europeu sobre Exportacions d’Armes Convencionals (COARM) que s’ha centrat en les tendències del comerç d’armes europees i en el conflicte al Iemen. El Centre Delàs d’Estudis per la Pau, centre de recerca que treballa qüestions relatives a la pau i el desarmament, ha participat en la trobada per incidir en la denúncia de les exportacions d’armes europees a països immersos en conflictes o tensions, com és el cas d’Aràbia Saudita. Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs, ha preguntat al representant de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU), Ramón Muro, sobre les exportacions espanyoles a Aràbia Saudita que vulneren la legislació espanyola i la Posició Comuna de la Unió Europea referent al comerç d’armes.

L’Aràbia Saudita ocupa el tercer lloc en el rànquing de majors importadors d’armes espanyoles i va adquirir armament espanyol per un valor de 270,2 milions d’euros, només el 2017; va importar armes espanyoles per un valor de 1.677.880 milions d’euros durant el període 2008-2017. "España ha exportat armes a l'Aràbia Saudita per un import superior als 1.100 milions d'euros des que va començar la guerra al Iemen. Com a exemple les 400 bombes làser o el recent contracte de 5 vaixells de guerra de Navantia", ha destacat Calvo en la sessió d'avui del COARM al Consell Europeu. "Com comprova el govern espanyol que les seves armes, per exemple les venudes durant tots aquests anys a l'Aràbia Saudita I els Emirats Àrabs Units, no són utilitzades al conflicte armat del Iemen?".

El pas per Espanya del vaixell saudita Bahri Yanbu que transporta armament ha tornat a posar sobre la taula la controvertida venda d’armes a Aràbia Saudita, país que lidera la coalició en la guerra contra el Iemen. Després de la impossibilitat d’atracar al port de Le Havre a França per la pressió d’activistes defensors de drets humans, el vaixell va fer parada al port de Santander. Malgrat que el ministre d’Exterior espanyol en funcions, Josep Borrell, ha assegurat que el Bahri Yanbu ha carregat a Santander "armes no letals" destinades a una exhibició, és ben cert que aquest vaixell té l’objectiu de carregar armes per la Guerra del Iemen que, com ha estat demostrat, poden ser utilitzades contra la població civil al Iemen. Cal recordar que el govern de Sánchez va permetre la venda de 400 bombes làser de l’exèrcit espanyol al saudita, les mateixes que Nacions Unides va identificar com les causants de la mort de civils iemenites, així com ha autoritzat l’exportació de 5 vaixells de guerra de Navantia destinades a reforçar les capacitats de l’Armada saudita.

Després de més de quatre anys, la guerra del Iemen s’ha cobrat la vida de prop de 7.000 civils i ha provocat el desplaçament forçat de més de 22,2 milions de persones (3/4 de la població del país), en un escenari que observadors de l’ONU han qualificat com “la pitjor crisi humanitària provocada per l’acció humana en els nostres temps”.