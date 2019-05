JJOO d’hivern

Demanen fer un referèndum al territori per decidir si és vol o no organitzar els JJOO d’hivern

Demanen fer un referèndum al territori per decidir si és vol o no organitzar els JJOO d?hivern

La CUP, Endavat (OSAN) i ARRAN han exigit que sigui la població del Pirineu qui pugui decidir si vol o no els JJOO d’hivern, on hi hagi un debat públic obert i transparent on s’exposin tots els pros i contres i que culmini amb un referèndum al Pirineu perquè sigui el poble qui decideixi si aquesta ha de ser la prioritat de les properes dècades o no. Així ho han manifestat en roda de premsa.

També han demanat màxima transparència al voltant de les inversions, infraestructures i pressupost de la candidatura dels JJOO, un referèndum vinculant perquè la població del Pirineu poguem decidir el futur de les inversions al nostre territori i la paralització de les obres en marxa de Coll de Pal i el desdoblament de la C-16, al Berguedà. També s'ha fet èmfasi en la necessitat d'un canvi urgent de model socioeconòmic i territorial que superi l'actual model esgotat del totxo, neu i turisme de masses a les comarques del Pirineu.

A la roda de premsa han participat, la Xènia Antona, cap de llista de la CUP per la Seu d'Urgell, Eulàlia Reguant, regidora de la CUP a Barcelona i membre del Secretariat Nacional de la CUP, Ivan Garriga, militant d'Endavant Alt Urgell, i Jordi Magrinyà, segon de CUP Capgirem Barcelona per les properes municipals, juntament amb companyes de la CUP, Arran i Endavant de tot el Pirineu.