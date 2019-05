lluita sindical

Delegats sindicals inicien una tancada a la seu de la Diputació de Barcelona

"A la Diputació de Barcelona: volem bases negociades per no perdre coneixement ni qualitat al servei públic"

Aquest matí els delegats i delegades de les quatre seccions sindicals representatives (CCOO, UGT, I-CSC i CGT) han iniciat una tancada a l'interior de la seu corporativa de la Diputació de Barcelona, a l'edifici de Can Serra (Rambla de Catalunya, 126).

La plantilla de la Diputació de Barcelona està formada per un 40% de personal interí, donat que fa més de 10 anys que no es convoquen processos selectius i la recent convocatòria de places, de prop de 600 places, no reconeix en cap cas els serveis prestats pel col·lectiu d'interins.

El risc que això pot produir és que tot aquest personal interí no pugui consolidar el lloc de treball que ha ocupat temporalment durant aquests anys, perquè la corporació no ha dut a terme convocatòries de processos selectius, i amb la possible pèrdua del lloc de treball també es perdi un enorme capital de coneixement per a l'organització i en conseqüència el servei públic es vegi perjudicat. Per això des de les forces sindicals que han convocat la tancada demanen que es reconeguin aquests serveis prestat.

Així mateix el sindicats consideren que aquesta convocatòria s'hauria d'aturar, com s'ha fet en altres administracions públiques del nostre entorn, a l'espera de la sentència que des de tribunals europeus ha d'arribar cap a la tardor i que pot afectar directament a aquestes convocatòries.

Finalment han manifestat el rebuig per una convocatòria que en cap cas ha estat negociada amb els sindicats i que s'ha dut a terme aprofitant el període electoral sindical de fa unes setmanes, fet que va provocar un buit de poder sindical a la Diputació.