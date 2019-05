Antimilitarisme

Debat a Barcelona sobre les exportacions d'armes europees i experiències de denúncia de casos que vulneren drets humans i la legislació vigent

Les Jornades "Geopolítica de les armes. Eines i casos de denúncia des de la societat civil" donaran veu a experts en comerç d'armes i a experiències de casos de denúncies a empreses o governs per vulneració de la legislació vigent. Serà el proper dijous 30 de maig de 2019 de 17h a 20:30h a l'Espai 4 del Palau de la Virreina de Barcelona

Com afecta el comerç d’armes a la situació de seguretat i els drets humans dels països receptors? Quines responsabilitats tenen els països exportadors de la Unió Europea en les vulneracions de drets als països importadors d'armament europeu? Com podem fer una denúncia efectiva d'aquestes vulneracions? Són algunes de les qüestions que centraran les ponències i debats que tindran lloc a les Jornades anuals del Centre Delàs d'Estudis per la Pau que enguany organitza en col·laboració amb la Universitat Internacional de la Pau, l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) i l’Escola de Cultura de Pau.

En la trobada s'analitzarà la geopolítica de les armes al món actual, així com la legislació vigent i les eines de denúncia que es poden desenvolupar des d’iniciatives de la societat civil. També s'aprofunditzarà en casos de denúncies dutes a terme a governs i empreses armamentistes per les seves exportacions d’armes, els principals reptes que es van afrontar, i els seus èxits. Tot plegat amb l'objectiu de generar un debat crític sobre el comerç d'armes i explorar les eines que pot tenir la societat civil i la seva importància per tal d’avançar cap a una rendició de comptes efectiva i un món més desarmat.

Les Jornades "Geopolítica de les armes" comptaran amb reconeguts ponents d'entitats i centres de prestigi i referència europea: Linde Bryk (European Center for Constitutional and Human Rights), Vincent Letellier (League of Human Rights), Ann Feltham (Campaign Against Arms Control CAAT), Francesco Vignarca (Rete Italiana per il Disarmo), Alberto Estévez (Amnistia Internacional), Laëtitia Sedou(European Network Against Arms Trade ENAAT), Tica Font (Centre Delàs d'Estudis per la Pau). Els investigadors del Centre Delàs, Eduardo Melero i Jordi Calvo, participaran com a moderadors de les taules.

L'acte que tindrà lloc al Palau de la Virreina de Barcelona entre les 17h i les 20.30h, està organitzat pel Centre Delàs amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Diputació de Barcelona, i és obert a tots els públics, tot i que es recomana formalitzar una inscripció prèvia en aquest enllaç.