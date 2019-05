CUP Deltebre ha fet públic que no pactaran amb els partits del 155

La carta

Benvolgudes i benvolguts,

Després de l’atac al poble català per part de l’Estat espanyol amb suport d’alguns partits la tardor del 2017 arran del Referèndum d’autodeterminació i per demostrar que Deltebre és un poble compromès amb la República catalana, des de CUP Deltebre ús fem arribar aquesta carta als partits independentistes que ens presentem a les eleccions municipals el 26 de maig, amb la intenció de:

1. Cup Deltebre fem públic i us transmetem que no farem cap pacte de govern municipal amb partits que van donar suport a l’aplicació de l’article 155 a Catalunya (PSC i C’s).

2. Que com a partits independentistes, us comprometéssiu a no fer cap pacte de govern municipal amb els partits que van donar suport a l’aplicació de l’article 155 a Catalunya (PSC i C’s).

3. Que la resposta per part dels vostre partit es faci pública.

Esperem la vostra resposta i que demostrem el compromís per la República catalana.

CUP Deltebre

