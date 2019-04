1r de Maig

Convocada a Blanes de manera consecutiva la manifestació unitària del 1r de Maig

La Comissió maig Obrer i Anticapitalista convoca una manifestació aquest dimecres a les 19h a la rotonda de la Av.Catalunya Plantera per reivindicar el Dia Internacional de la Classe Treballadora.

En motiu de la celebració i reivindicació del Primer de Maig, Dia Internacional de la Classe Treballadora, la Comissió Maig Obrer i Anticapitalista convoca aquest proper diumenge una manifestació que sortirà a les 19h del passeig de l’avinguda Catalunya, davant el Consum de la Plantera, i recorrerà diversos carrers de la vila sota el lema “Pa,sostre,treball i dignitat”.

Aquesta és la darrere convocatòria de la comissió unitària, formada per diverses organitzacions polítiques i sindicals, entitats i plataformes blanenques, que es marca com a objectiu dotar les entitats i organitzacions socials d’un espai des del qual formar-se i carregar de reivindicació i consciència de classe la jornada de l’1 de Maig. D’aquesta manera, la comissió no es limita a la convocatòria de la manifestació sinó que dedica tot un mes a la formació política i social.

La manifestació és el començament d’un mes de jornades formatives

Durant el mes de Maig es realitzaran una sèrie de xerrades a l’Ateneu Popular Sa Fera Ferotge, organitzades per les diferents entitats membres de la Comissió maig Obrer i Anticapitalista.