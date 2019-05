Primavera Cultural Valenciana

Continuen els actes a Barcelona de l'Espai València

La Primavera Cultural Valenciana no s'atura i per aquest dissabte 4 de maig tenim activitats per partida doble.Primer, a les 19:00 hores, hem organitzat una taula rodona sobre "el barri de la Plata i les migracions valencianes a Barcelona" amb Julià Guillamon.Més tard, a partir del 21:00, gaudirem del ja tradicional tast de vins i productes de la terra.Tot açò tindrà lloc a la Casa València a Barcelona (carrer de Còrsega 335).Pel que fa al tast de vins i productes de la terra, recordeu que les places són LIMITADES!Per reservar cal apuntar-se al següent formulari: