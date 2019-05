1r de Maig

Clam popular per una República catalana que garanteixi tots els drets socials i laborals

El centre de Barcelona s’ha tornat a omplir aquest dimecres de milers de manifestants que, convocats per la plataforma Alcem-nos, han reclamat una República dels drets socials. A la capçalera de la marxa hi havia representants d’algunes de les 25 organitzacions que han donat suport a la mobilització, com l’Assemblea, la Intersindical-CSC, Sindicalistes per la República, la Federació d’Estalvi de Catalunya, Sector Públic per la Independència o Adics en Xarxa, que han capitanejat un recorregut que ha unit la plaça d’Urquinaona fins a la plaça de Sant Jaume,.

Durant els parlaments finals, la presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, ha subratllat que “la independència és el centre de totes les lluites, també de la lluita pels drets socials” i ha proclamat que no hi haurà “un marc de benestar sense la República catalana”. Per això, ha reclamat enfortir els sindicats nacionals “perquè defensin els drets socials, polítics i civils”, com amb la vaga del 21 de febrer, i ha instat a mantenir la mobilització, com aquest divendres, contra el veto de la Junta Electoral Central a la candidatura de Carles Puigdemont.

El portaveu de la Intersindical-CSC, Sergi Perelló, ha alertat que, malgrat que el tripartit de dretes no hagi guanyat, els treballadors i treballadores catalanes no acceptaran un mal menor que no reconegui tots els drets socials i laborals, ni l’alliberament dels presos i preses polítiques i les represaliades i el retorn de les persones exiliades. “Volem la República per guanyar drets i benestar per al conjunt de la població treballadora, i que aquests s’estenguin al conjunt de la península, el continent i arreu”, ha proclamat.

Durant l’acte final també han pres la paraula representants del moviment feminista, juvenil, pels drets dels migrants, del col·lectiu LGTBI, dels pensionistes, dels i les docents, estudiantil, del sector públic i dels i les familiars de les persones represaliades arran del procés sobiranista, les quals han defensat cadascuna de les reivindicacions del manifest de la plataforma Alcem-nos. La fi de la repressió de l’Estat, els drets de les dones, la millora dels salaris i la implementació de la República han protagonitzat els principals càntics durant la marxa.