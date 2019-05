Municipals 2019

Capgirem Vic es reivindica en el seu acte central com a única alternativa de canvi a 40 anys de Convergència

Capgirem Vic va celebrar aquest dimecres 21 de maig el seu acte central de la campanya de les eleccions municipals d’aquest diumenge. Ho va fer en un acte on es va combinar la presentació del programa rupturista amb què esperen encapçalar una alternativa d’esquerres a 40 anys de govern de la dreta a la ciutat amb un contingut on la tendresa i l’alegria van tenir un protagonisme central poc habitual en la política. No en va, el candidat a l’alcaldia de Capgirem, Joan Coma Roura, va començar citant Miquel Martí i Pol i reivindicant «la tendresa, l’estima i l’amor com a elements centrals i imprescindibles per fer política».

L’acte va omplir de gom a gom la sala de l’Orfeó, en el que ha tornat a ser, com el 2015, l’acte amb més gent de tota la campanya a Vic. A l’assemblea de Capgirem, que va tenir un paper destacat en l’acte, la van acompanyar aquesta vegada l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, de la CUP, i el periodista i activista social i exdiputat de la formació anticapitalista, David Fernàndez. En els parlaments, a part de Coma Roura, van representar a l’assemblea els ja exregidors Katia Juncks i Marc Barnolas, que tanquen simbòlicament la llista de Capgirem, i Sara Blázquez i Asun Martínez, números 2 i 5 de la candidatura.

En el seu parlament Coma Roura va recollir els versos de Martí i Pol a ‘La fàbrica’ per dir que «cal transformar l’ànima metàl·lica que ha governat la ciutat durant 40 anys per milers d’ànimes plenes de tendresa». Va continuar dient que «som garantia antifeixista» i després de denunciar que el govern s’ha passat quatre anys convidant el feixisme a les reunions perquè sabien que així Capgirem no hi seria, va prendre el compromís que el futur govern de la ciutat no es reunirà amb cap feixista. Després de tenir un record per totes les represaliades i agrair el suport rebut quan va ser imputat per l’Audiència Nacional, va passar a la segona part de la seva intervenció: «Som garantia d’alternativa».

La va començar demanant disculpes a qui fa quatre anys es va poder sentir decebut perquè no es va voler participar del que podia semblar una majoria d’esquerres, però que finalment s’ha demostrat que no ho era. I va recordar que es va prendre el compromís de treballar perquè les condicions de 2019 fossin molt millors. I ho són. «Ens heu parat als carrers demanant-nos que fotem canya, ara us demanem que ens feu confiança», va seguir dient, tot recordant que Vic lidera el rànquing de ciutats on Convergència ha governat de forma continuada durant 40 anys.