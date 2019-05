eleccions 26-M

Aran Amasa es presenta com l'alternativa d'esquerres a la Vall

L’acte de presentació de l’organització assembleària d’esquerres Aran Amassa ha aplegat aquest dimecres vespre un centenar de persones al cinema de Vielha. El partit, que es presenta com l’alternativa al bipartidisme als ajuntaments aranesos i al Conselh Generau, ha presentat les seves candidatures i ha desgranat els principals eixos del seu programa electoral davant d’un auditori entusiasta.

Els diferents candidats a les alcaldies i al Govern aranès aposten per una acció de govern basada en el diàleg, la suma d’esforços i amb l’objectiu de posar la societat aranesa al centre, més enllà de partidismes. En paraules de Mireia Boya, candidata al Conselh Generau per aquesta formació “Volem un poble unit i que decideix col·lectivament el seu futur, des de la transparència, des de l’aposta estratègica pel turisme, la sostenibilitat, el feminisme i, sobretot, la unió i bon ambient entre veïns i veïnes, sense renunciar mai a la nostra sobirania. Canviar les formes és canviar el futur, per fer-lo millor”, ha reblat en el seu parlament.

Aran Amassa es presenta als Ajuntaments de Bausen, Les, Vielha i Naut Aran com l’alternativa fresca i renovada a tants anys de polítiques partidistes i de venda i privatització del territori i els seus recursos. Reivindiquen una nova manera de fer política, en positiu. Tots els candidats que han intervingut a l’acte han insistit en la il·lusió del canvi i les ganes i energia que tenen per donar al conjunt de l’Aran a partir del 26 de maig.

L’acte ha acabat amb l’estrena de l’anunci electoral de la candidatura i l’himne de la Val d’Aran i ha estat amenitzat per la cantautora Mercè Morera.