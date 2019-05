Municipals 2019

Acte de campanya de la CUP Tàrrega

La CUP de Tàrrega, fins ara la segona força al consistori de la capital de l’Urgell, celebrarà l’acte central de campanya aquest dissabte, dia 18, a les 7 del vespre a la cèntrica plaça dels Àlbers.

Durant l’acte hi intervindran diversos candidats, entre els quals Montse Garcia, actual regidora i cap de l’oposició, que ocupa el número 5 de la llista. Segons Daniel Esqué, que encapçala la candidatura, es tracta d’una “proposta col·lectiva amb un relleu clar i amb les persones que han agafat més experiència en aquests quatre anys a l’oposició”.

Diversos candidats exposaran eixos i propostes del programa. L’acte comptarà amb la participació de Pau Juvillà, l’actual regidor de la Crida per Lleida - CUP. Aquests dies, Juvillà ha estat requerit per la Junta Electoral per mantenir els llaços grocs al balcó del seu despatx de la paeria. Declara al jutjat el dia 16.

Per acabar, intervindran els caps de llista de la formació, Tere Sala i Daniel Esqué.