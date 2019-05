Municipals 2019

Acte centrel de la CUP Tarragona

La Candidatura d'Unitat Popular de Tarragona organitza l'acte central de la campanya per les eleccions municipals del 26 de maig, dimarts 21 de maig a les 19 h a l'Antiga Audiència de Tarragona.





Hi intervindran la diputada per la CUP al Parlament Maria Sirvent, així com la candidata a l'alcaldia de Tarragona Laia Estrada, l'arqueòloga i número 2 de la candidatura a Tarragona Eva Miguel, la jurista i tècnica de cooperació Inés Solé que ocupa el tercer lloc de la llista i Joan Manel Burillo, treballador social i número 4 de la CUP a les municipals.





També hi intervindran Anna Guasch, número 13 de la llista i activista històrica de la ciutat en l'àmbit de l'anticapitalisme i en el del sindicalisme en la seva etapa de treballadora de la Tabacalera, el cuiner i membre del Casal Popular Sageta de Foc i també militant d'Endavant-OSAN Santi Fortuny, la sindicalista que ocupa el número 16 a la candidatura i membre de la Plataforma Antifeixista de Tarragona Gemma Lladó i el també activista a la Plataforma Antifeixista, cap de colla dels Xiquets del Serrallo i dotzè de la llista de la CUP David Borràs.





L'acte també comptarà amb la participació especial d'Aitana de la Varga, Alba Magrinyà i Jordi Martí, números 11, 9 i 27 de la llista de la CUP, i Mariona Garcia.