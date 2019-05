20-S

Acció per reivindicar el 20-S del 2017

Aquest dijous, 9 de maig, a les 20 h, la companyia TeatRe amb R de República, amb Joan Lluís Bozzo, farà una acció a la cruïlla de Rambla Catalunya amb Gran Via. Hi haurà teatre (representació d’un judici), poesia, música... I també es vendrà una auca sobre el 20-S per recollir diners per a la bossa solidària.