Municipals 2019

72 persones representatives de la ciutat signen un manifest de suport a la Crida per Sabadell

A tres dies de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, un total de 72 persones representatives de diversos àmbits de la ciutat han signat un manifest en suport a la Crida per Sabadell. Les signants defensen que davant la fragmentació de l’esquerra i la necessitat de barrar el pas a la dreta, la Crida és l’opció més sòlida i transformadora. Durant aquest mandat s’han posat les bases per la transformació de Sabadell, i perquè aquesta pugui continuar i aprofundir-se cal la continuïtat d’aquest projecte.

Maties Serracant: “Des de la Crida volem agrair que totes aquestes persones, referents cadascuna en el seu àmbit i provinents de cada racó de Sabadell, hagin decidit mostrar públicament el seu suport a la nostra candidatura. Ens sabem dignes de la seva confiança i ens comprometem a treballar incansablement perquè Sabadell sigui un referent de municipalisme tant a nivell vallesà com a nivell català. Ens comprometem a fer de Sabadell la capital dels drets civils i polítics, de la recuperació de l’espai públic, de la lluita contra el canvi climàtic, de la defensa dels serveis públics i de la garantia del dret a un habitatge i a unes condicions laborals dignes. Per aconseguir tot això no hi ha prou amb què la Crida segueixi al govern durant els propers quatre anys: l’única manera de garantir una transformació profunda és que sigui la Crida qui lideri el govern.”