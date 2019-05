Municipals 2019

"Siguem valentes. Capgirem Tortosa" lema de la CUP

La CUP Tortosa ha presentat el lema de campanya i els principals eixos del programa. Seran tres eixos transversals que estaran presents a totes les propostes: la participació ciutadana, les persones com a centre de l'acció política amb propostes feministes i fer de Tortosa un municipi més sostenible.

En total, més de 450 propostes.

"Siguem valentes" per acabar amb el clientelisme que té segrestada Tortosa i fa de l'ajuntament i de les empreses municipals i contractades una agència de col· locació del PDCAT, amb la complicitat passiva d'ERC.

I també haurem de ser valentes per fer les polítiques que els altres partits que es diuen progressites no s'atreviran a fer, com retirar el monument feixista del riu o la creu del calvari de Santa Clara.

I caldrà gent valenta a l'ajuntament per fer front al discurs d'extrema dreta racista, masclista i LGTBifobic.

El programa, té tres eixos transversals que estan presents en totes les propostes:

. La participació ciutadana: amb l'objectiu d'obrir les portes de l'ajuntament perquè les decisions es prenguen entre tots i totes i no a porta tancada en despatxos. Per això proposarem la contractació d'una tècnica en participació ciutadana per decidir entre totes les principals inversions i actuacions a a la ciutat. Un exemple, serà què fer amb la futura adquisició dels terrenys de RENFE/ADIE

I participació ciutadana també és tenir el control dels serveis públics. Per això apostarem per remunicipalitzar serveis ( que anirem explicant durant la campanya) perquè estiguen al servei de les persones i no dels interessos de les empreses.

2. Les persones com a centre de totes les decisions (urbanisme, educació, serveis socials ... ). Això vol dir fer polítiques feministes.

I potenciar uns serveis socials, amb més recursos: molts privatitzats amb contractes que precaritzen condicions laborals i qualitat del servei. Tortosa té una inversió per habitant molt menor que la majoria de municipis catalans.

3. Fer un municipi més sostenibe. Apostant pel nucli antic i la seua revitalització. O es defensa un creixement amb torres especuladores o pel nucli antic. I això també significa apostar per grans superfícies o pel comerç local i mercat municipal.

En este sentit apostem per fer una aposta per les energies alternatives als equipaments municipals, paguem més d'l,3 milions en electricitat anualment (cada any més) i proposarem contractar una tècnica en estalvi energètic i polítiques ambientals.

En total més de 450 propostes, amb la col·laboració de moltes persones, entitats veïnals i moviments socials de Tortosa i de la resta del país per Capgirar Tortosa.