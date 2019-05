Municipals 2019

La cap de llista, Mariona Pasqual: "Estem a punt per posar rumb a Sant Celoni i la Batllòria"

La CUP més valenta va desafiar el fred i la pluja ahir des de Sant Ponç, en l’acte central de campanya que va posar en valor que som poble. “Perquè el ‘Som poble’ que hem escampat pels carrers de Sant Celoni i la Batllòria no és un només eslògan; és quelcom que ens defineix”, va afirmar l’alcaldable Mariona Pascual, en referència tant a l’experiència a l’Ajuntament des del 2007, essent l’oposició real i propositiva, com a l’assemblearisme i a unes formes de fer política amb el bé comú com a objectiu.

“Poble també sou tots vosaltres, els que amb la vostra activitat teixiu cada dia Sant Celoni i la Batllòria per fer-ne uns pobles vius i integradors”, va seguir Pascual, en referència a la cultura popular, la defensa de l’escola pública, la lluita feminista i pels drets LGTBI, el treball de barris, la cura pel medi ambient o la lluita per un habitatge digne. I des de la Batllòria, “un poble que no ha de renunciar al seu dret de tenir un creixement integrador i amable”.

“Hem estat capaços de fer l’acte d’obediència democràtica més gran que ha viscut el nostre país”, va afirmar Pascual, en referència a l’1 d’Octubre, quan la solidaritat va fer que Sant Celoni i la Batllòria fossin més poble que mai, aquells dies en què l’alegria va sobrepassar la indignació.

Gerard Carot va posar en valor que el treball col·lectiu i desinteressat de la CUP tots aquests anys és el que ens ha permès “tenir, no un programa electoral fet expressament per a aquestes dues setmanes, sinó una Proposta per a Sant Celoni i la Batllòria, una proposta treballada durant molts anys i que recull l’opinió i les inquietuds d’entitats i persones representatives del poble”.

El portaveu de Guanyem Badalona, Jose Téllez, va descriure la lluita alegre i valenta de l’equip de Dolors Sabater per tornar a ser a l’Ajuntament badaloní i poder treballar per una ciutat viva i integradora.

Tres escenaris i quinze veus

Tres escenaris i quinze representants dels grans eixos de la CUP van protagonitzar l’acte, que va començar amb les paraules del regidor Jaume Turón, al costat de l’exregidora Puri Martín, sobre la tasca de la CUP aquest mandat, en què la ha estat l’oposició real fent visibles les lluites imprescindibles i donant opcions a aquells sectors que no en tenen.

Les noves formes de fer polítiques, i el codi ètic de la CUP, amb el bé comú sempre com a objectiu, va centrar el parlament de l’exregidora Montserrat Vinyets, al costat del també exregidor Albert Ventura.

Albert Planas, el membre més jove de la llista, va parlar de la necessitat que Sant Celoni i la Batllòria siguin pobles que els joves se sentin seus. I l’activista feminista Laia Arnau va defensar la lluita feminista i la importància que sigui present de forma transversal a l’Ajuntament. Els va acompanyar el celoní Marçal Draper.

La Comissió de Barris de la CUP, que fa quatre anys que treballa a Sant Celoni, també hi va tenir el seu espai, representada per una de les ‘mares’ de la PAH, Sílvia Pinto, que va insistir en la importància de posar al centre les necessitats de tots els barris. La van acompanyar Montse Sendra, representant del Banc del Temps, i l’historiador Xavier Alfaras.

L’artista celoní Xavier García, Garci, va parlar de cultura i la importància de posar-la al centre. Una cultura per a tothom visqui on visqui i tingui la capacitat econòmica que tingui. El va acompanyar Anna Harder, representant de Lleteta.

També ens van acompanyar el grup de hip-hop Lower Diagonal i la música de Cabina musical Balua.