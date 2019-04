Una veïna aconsegueix desmuntar l'estratègia judicial d'ENDESA, després de 10 anys de conflicte amb ENDESA per la facturació de l'IVA

El gener de 2017 l'Alcalde de la Torre de Capdella, passiu d'ENDESA, va arribar a un acord de reconeixement de deute amb la companyia, de prop de 250.000 euros, per la facturació des de 2009 (acord pel qual vam denunciar a l'alcalde i que es troba en litigi contenciós-administratiu al TSJ). Recordem que ENDESA, mesos abans i com a mesura de pressió, va tallar la llum a un veí (que va ser restituïda al cap de pocs dies) i va anunciar una interrupció de subministrament a l'Ajuntament.

La CUP de la Vall Fosca va denunciar ENDESA al Departament d'Energia per aquests fets i per sis incompliments de la normativa elèctrica, sense que la denúncia s'hagi instruït encara a dia d'avui, i sense explicacions del Director General d'Energia, Pere Palacín, ex-directiu d'ENDESA i Red Elèctrica SA.

Per les pressions d'ENDESA i del propi Ajuntament, assessorat per Ramon Forteza del bufet Alonso-Roca i Junyent (Miquel Roca i Junyent és el secretari del consell d'administració d'ENDESA), molts veïns del municipi, beneficiaris del conveni de la llum de 1927, van acordar pagar el que els reclamava de manera il·legítima ENDESA per no haver d'afrontar talls de llum contraris a la normativa.

L'Ajuntament va pagar més de 100.000 euros del suposat deute durant el 2017, sense que ENDESA hagi modificat la manera de facturar tal i com havien acordat amb l'alcalde, i el conflicte de l'IVA segueix obert en diferents fronts.

Malgrat totes les pressions, una quarantena de veïns i veïnes de la Vall Fosca van decidir autoliquidar el seu deute real segons contracte i no fer cas de les reclamacions d'ENDESA.

A l'octubre de 2017 quatre veïns de la Vall Fosca que havien estat denunciats per ENDESA per impagament de deute als tribunals civils van arribar a un acord per evitar el judici i van liquidar el que reclamava ENDESA de 2009 a 2014. L'Ajuntament va pagar l'assessorament legal d'aquests veïns al bufet Alonso-Roca i Junyent. El 2018, un informe d'intervenció del propi Ajuntament, diu que aquest bufet no té relació contractual legal amb l'Ajuntament i que vulnera la Llei de contractes amb l'Administració pública i, malgrat que segueix representant veïns a instàncies de l'equip de govern, no ha pogut passar cap factura al Consistori de d'aleshores.

La primavera del 2018 una vintena de veïns van ser denunciats per via de monitori per pagament de deute al jutjat de Tremp. La meitat van seguir les indicacions de l'Ajuntament i de Ramon Forteza i van liquidar el deute de 2009 a 2014 i la meitat es van oposar al monitori amb un argumentari fiscal encarregat per la Candidatura d'Unitat Popular a l'advocada fiscalista Laia Manté, del Col·lectiu Ronda. Als casos en que els veïns es van oposar al monitori, Endesa es va retirar d'un dels procediments, en va deixar caducar almenys tres i ha denunciat per la via civil a sis veïns autoliquidants.

El passat dia 23 d'abril es va celebrar la primera vista contra una d'aquestes veïnes. El primer cop en 10 anys que es jutja explícitament l'impagament del suposat deute de la Vall Fosca, hi ha hagut moltes denúncies, consultes vinculants, amenaces, negociacions, però fins ara cap judici (els judicis que cita sempre ENDESA són contenciosos contra un acord de ple d'interpretació de la llei de l'IVA i on el jutge fallava que ni l'Ajuntament ni ENDESA poden interpretar-la, sense entrar en la facturació).

En aquest primer judici, la veïna autoliquidant, per via de la seva advocada del Col·lectiu Ronda, va sostenir que no deu ni un sòl cèntim a la companyia ENDESA i que la quantitat que li reclama, no només no és legítima, sinó que correspon a l'impost de l'IVA, i que un tribunal civil no és competent davant d'un afer que és de tipus fiscal, i que ha denunciat al Tribunal Econòmic i Administratiu Regional de Catalunya la mala facturació que fa ENDESA des de fa 10 anys.

El jutge va emetre una resolució, ahir divendres, acceptant les al·legacions d'aquesta veïna i declarant-se no competent per jutjar aquest assumpte. Contra aquesta resolució ENDESA pot presentar un recurs, però per primer cop, es desmunta la seva estratègia mitjançant la qual ha tingut atemorides a les veïnes i veïns de la Vall Fosca imposant deliberadament una facturació fraudulenta per tal de recaptar més diners i dinamitar els drets col·lectius dels municipis amb centrals hidroelèctriques.

ENDESA, amb el seu exèrcit d'advocats, cobradors de morosos, talls il·legals i polítics a sou ha aconseguit erosionar contractes i convenis de subministrament amb ajuntaments, veïns i treballadors, pels quals es beneficien d'un preu pactat a canvi de l'ocupació de terrenys, o condicions laborals, sense cap tipus d'escrúpol, utilitzant estratègies legals de gran complexitat i intentar vèncer per esgotament.

Les veïnes desobedients de la Vall Fosca, amb el seu exemple de lluita i resistència personal i col·lectiva desafien des de fa una dècada les arbitrarietats i els abusos de la companyia ENDESA. A dia d'avui, cap acció, intimidació o denúncia d'ENDESA ha aconseguit prendre la raó i la força a les veïnes autoliquidants de la Val Fosca.

L'equip de govern de l’Ajuntament de la Torre de Capdela, amb massa hipoteques amb la companyia ENDESA, no ha donat cap tipus de suport als veïns i veïnes autoliquidants i segueix amb l'estratègia d'ocultar el seu fracàs amb promeses grandiloqüents, anunciant que anirà directament a Estrasburg (quan aquest fet depèn d'un jutge o d'esgotar totes les vies judicials a l'Estat) i ja ha preparat una partida de 100.000 euros per advocats, sense haver ni tan sols iniciat la via fiscal, que es la única que pot posar punt i final al conflicte de l'IVA.

Són les veïnes autoliquidants les que han iniciat una via fiscal en solitari, que comença a demostrar-se molt més efectiva que la via pactista per la que l'equip de govern i l'Associació de beneficiàries del conveni de la llum han apostat i a la qual han arrossegat a molta gent i, que malgrat pagar centenars de milers d'euros a ENDESA, la companyia encara no factura correctament a dia d'avui.

El conveni de subministrament elèctric de 1927 està vinculat a cinc centrals hidroelèctriques de la Vall Fosca, quatre de les quals han de revertir a control públic, tal i com vam sol·licitar des de la CUP a la CHE i a l'ACA el passat 17 d'abril, per caducitat i incompliment de les condicions concessionals, encobertes per un frau al registre d'aigües, fets que hem denunciat a la Fiscalia, al Síndic de Greuges i a la Oficina Antifrau. Aquest conveni s'haurà de subrogar a l'administració competent a la qual reverteixin les centrals, en cas que no fos directament i en una fase inicial l'Ajuntament de la Torre de Capdella, i quedaria igualment obligada al seu compliment la companyia ENDESA perquè està vinculat també a la central reversible Estany Gento-Sallente.