Llibertat d'expressió

UBxper la República: "El rector de la UB va anar més enllà del que li exigia la Junta Electoral"

El col·lectiu UBxper la República no es va sorprendre que divendres passat el rector de la Universitat de Barcelona (UB) "fes treure amb tantíssima diligència les pancartes, llaços i domassos que hi havia a Geografia i Història. "Si bé no ens sorprèn, sí que ens decep profundament. Ens decep, d’una banda, perquè va anar més enllà del que li exigia la Junta Electoral, que li ordenava que, «en el plazo máximo de 24 horas, proceda a la inmediata retirada de las banderas esteladas colgadas en el edificio de la facultad de Geografía e Historia»", remarca el col·lectiu.

I d’altra banda, puntualitzen que "també ens decep perquè no és la primera vegada que envia personal de l’administració a obrir despatxos dels docents per prendre’ls materials reivindicatius. Ho va fer per la Diada a la Facultat de Biologia, i sense que l’empaités cap Junta Electoral. Igualment, va fer treure a l’instant els llaços grocs de les reixes de l’Edifici Històric arran d’una acció que vam organitzar el 15 de juny passat".

Per a UBxper la República, "el compromís del rector amb la llibertat d’expressió, doncs, està bastant en dubte. Ara es pot escudar en la decisió de la Junta Electoral, però els antecedents ens mostren que l’incomoda l’ús de l’espai públic per a la lliure expressió de les idees. En ple segle XXI, la Universitat de Barcelona, la que duu per lema «Libertas perfundet omnia luce» (La llibertat ho il·lumina tot amb la seva llum), té un rector que intenta soterrar en la foscor la nostra llibertat. No ens mereixem aquest rector indigne".

Consulteu l’ordre de la Junta Electoral i el text dels denunciants