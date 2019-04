Cultura Popular

Tot a punt per les IV Jornades de Cultura Popular de les Illes Balears 2019 a Maó

El termini d'inscripció acaba el 29 d’abril. Per inscriure-us a les IV Jornades podeu emplenar el formulari aquí . Podeu consultar el programa aquí

Els dies 3 i 4 de maig de 2019 es duran a terme les IV Jornades de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears, que tendran lloc a Maó a la sala d’actes del Museu de Menorca. Formen part d’un cicle de quatre jornades amb periodicitat anual que ja han tengut lloc a Mallorca (2016), Eivissa (2017) i Formentera (2018).

Enguany es tanca el cicle de les quatre jornades, organitzades a iniciativa del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional de les Illes Balears i amb la col·laboració de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears i dels consells insulars. Les Jornades s’han convertit en aquesta legislatura en un fòrum de reflexió i debat sobre el patrimoni cultural immaterial i sobre la necessitat que hi hagi iniciatives públiques i privades que fomentin la recerca, la promoció i la dinamització de la cultura popular.

Les IV Jornades tendran com a tema general conèixer i analitzar la participació de la societat civil, la divulgació i la promoció de la cultura popular i tradicional i el patrimoni cultural immaterial a les Illes Balears i les Pitiüses. Així, els portadors, l'associacionisme, les entitats, els mitjans de comunicació, les xarxes socials, les noves formes de participació i divulgació seran objecte d'anàlisi.

Com en anys anteriors, hi participaran, com a ponents, especialistes illencs i de fora de les Illes, que són bons coneixedors dels diferents vessants del tema que tracten, i acabaran les IV Jornades amb un debat final al qual assistiran tots els ponents i els assistents.