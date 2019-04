Municipals 2019

Sumem Banyoles presenta l'equip que concorrerà a les eleccions municipals

Sumem Banyoles ha presentat avui els deu primers noms que conformen la llista electoral que concorrerà a les eleccions municipals del proper 26 de maig. Els representants de la plataforma electoral Andreu Pérez i Mingorance i Belin Boix han presentat avui, en un acte celebrat davant de l’Ajuntament de Banyoles, una candidatura formada per un equip plural i divers que aglutina perfils provinents de diferents àmbits de la societat banyolina. Una llista que suma tant perfils amb experiència política com gent de l’entorn ecologista i un alt nombre d’independents de l’esquerra banyolina.

Pérez i Boix han presentat un equip que aplega diferents sensibilitats que s’han ajuntat per impulsar no només una candidatura electoral sinó un projecte de ciutat que té com a principis el republicanisme, l’ecologisme i el feminisme i que vol construir una Banyoles participativa, diversa, educadora i igualitària.

Un projecte renovador que pretén acabar amb el model de ciutat del govern convergent, encallat en rutines del passat, per tal d’impulsar un sistema de democràcia directa obert a tothom i que tingui les persones al centre. D’aquesta manera, Sumem Banyoles vol formar un govern que estigui al servei de la gent i lluiti amb eficàcia per eliminar les desigualtats i els privilegis. Tot plegat a través d’un model on les decisions seran preses en plens municipals participatius i tota la informació rellevant serà accessible públicament.

L’equip de persones que formen la llista de Sumem Banyoles ha estat escollit en un procés obert i referendat en assemblees participatives. Igualment, el programa electoral està essent elaborat mitjançant les aportacions dels ciutadans en un seguit d’assemblees obertes i trobades temàtiques a peu de carrer, com les que es van celebrar dissabte 30 de març per definir les polítiques de cultura, esport i lleure, i diumenge passat sobre treball, comerç i turisme i també mobilitat i gestió de residus. Dissabte que ve es discutiran les propostes dedicades a l’habitatge, la seguretat i la convivència en una trobada que tindrà lloc de deu del matí a una del migdia a la plaça dels Til·lers.

Noms de la llista (per ordre alfabètic):

Víctor CARREÑO, en el tercer lloc de la llista.

Non CASADEVALL, en primer lloc de la llista.

Mani CUNILL, al sisè lloc.

Núria LANGA, en cinquè lloc.

Guerau PALMADA, al desè lloc.

Nuri PALMADA, en novè lloc.

Albert PASCUAL, en el quart lloc.

Jana SOTERAS, al segon lloc.

Dolors TERRADAS, al setè lloc.

Quim VILA, al lloc vuitè.