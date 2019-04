Municipals 2019

Som Poble i ERC presenten la nova candidatura unitària d'Esquerres sota el lema "Recuperem El Vendrell"

Acompanyats per unes 300 persones, que omplien la cèntrica plaça de les Garrofes del Vendrell, les assemblees de Som Poble i d'ERC van presentar divendres la seva candidatura conjunta per les properes eleccions municipals.

La benvinguda a l'acte va anar a càrrec de Kevin Prados, ex cap de colla dels Nens del Vendrell. En la seva intervenció va destacar el fet "que s/hagi pogut fer una coalició forta gràcies a la generositat de les dues parts i a les ganes de dotar a la vila d'una alternativa seriosa i preparada per governar". També va posar èmfasis en el caràcter guanyador de la candidatura però deixant clar que "guanyar no és t'objectiu final sinó que és una eina per establir una alternativa al binomi PSC-CiU" al que considera "totalment esgotat".

A continuació Carme Vilar, històrica militant d'ERC al Vendrell, va presentar les persones que ocuparan els 10 primers llocs de la candidatura unitària d'esquerres a les municipals.

El desè lloc l'ocuparà Marta Juanpera, de 26 anys, membre del Ball de Gitanes i militant d'Endavant tot i que ha participat en diverses entitats del municipi.

A la posició número 9 trobem a Yolanda Navarro, de 44 anys, diplomada en TEAT (Tècnica d'empreses i activitats turístiques) i membre fundadora del Ball de Panderetes i de la secció de la Lira Vendrellenca "Esbart Vila del vendrell

Al número 8 hi figura Alfreda Valdivielso, de 46 anys, militant de CCOO i coordinador d'EUiA del Vendrell, una de les organitzacions que formen part de Som Poble. Durant aquesta legislatura ha estat un dels dos regidors de Som Poble a l'Ajuntament del Vendrell.

Albert Rovira, de 31 anys, anirà al 7è lloc de la candidatura. Rovira, educador i estudiant de magisteri, ha participat a diverses entitats del municipi, des de l'Agrupament Escolta Tant com Puc, al drac de foc el Ta llot, al Col·lectiu la Trinxera o als Dansaires del Penedès.

Al número 6 trobem Josep Mañé, de 29 anys, llicenciat de Ciències Polítiques i amb un Màster de Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament. Militant de l'Esquerra Independentista des dels 17 anys (Col·lectiu la Trinxera, Arran i CUP) actualment és militant de Som Poble i Endavant. Josep Mañé va ser el número 2 de la CUP per la província de Tarragona a les darreres eleccions autonòmiques. A més d'haver estat, durant cinc anys, monitor de l'Esplai Zig­zag, actualment és membre del Ball de Gitanes.

Salima El Youssoufi, de 20 anys, ocuparà al número S. Filla d'obrers, és estudiant de Ciències Econòmiques i ha col·laborat en diverses associacions de dones del Vendrell i és membre activa en la defensa dels drets socials i civils de la població, especialment la migrant. Salima té serioses possibilitats de ser la primera vendrellenca, d'origen marroquí, de ser escollida regidora municipal.

L'actual president comarcal d'ERC, Lluís Navarrete, de 49 anys, anirà al quart lloc de la llista. Llicenciat en econòmiques, també té un Màster en direcció fiscal i financera. Ha participat des de l'inici de la legislatura en l'equip de treball del Grup Municipal d'Esquerra Republicana del Vendrell, ocupant el càrrec de Secretari de Política Econòmica, assessorant en tota la part econòmica.

L'arquitecta Gisela Arbós, de 53 anys, estarà a la tercera posició. Cofundadora de la Ballaruga, membre del Grup Ecologista del Vendrell i de la Comissió de Patrimoni del Vendrell de l'Institut d'Estudis Penedesencs, va ser membre del Procés Constituent, l'organització impulsada per Teresa Forcades i Arcadi Oliveres i actualment és membre de Som Poble.

Al número 2 trobem a Eva Mata, de 44 anys i actualment regidora d'ERC a l'Ajuntament del Vendrell. Va cursar la Formació Professional en gestió administrativa i actualment és estudiant de Dret. Ha estat membre de la coral El Petit Estel i del Cor Orfeó Parroquial, així com del Ball de Cintes.

Una de les notícies més esperades de l'acte era conèixer qui seria la persona que encapçalaria la candidatura. Marc Robert, de 47, llicenciat en Ciències Biològiques i amb un Màster en gestió i conservació de la natura, ocuparà el primer lloc de la llista. Robert, que actualment treballa com a Agent Rural és conegut per la seva participació, durant molts anys, al Grup Ecologista del Vendrell on, entre altres, va tenir una participació molt activa en la campanya "Salvem les Madrigueres" que va aconseguir la protecció de l'últim espai litoral sense urbanitzar de la comarca. Actualment participa en el grup de consum de productes ecològics Les Garrofes. L'any 2015 va fer el pas a participar activament en la política municipal amb Som Poble. L'acte va finalitzar amb la presentació de lema de campanya: Recuperem El Vendrell i amb les intervencions d'Eva Mata i Marc Robert. Durant la seva intervenció l'actual regidora d'ERC va posar èmfasis en la "necessitat d'un canvi important al Vendrell" i va lamentar que el municipi s'estigui "quedant endarrerit tot i els actiu importants que té". També va reivindicar una nova política diferents a la dels darrers 40 anys, recordant que al Vendrell "només hem vist el binomi PSC-CiU i que quan han governat uns o altres han fet el mateix''. Mata també va voler denunciar l'actual model urbanístic impulsat principalment per aquests dos partits "que preveu arribar a més de 100.000 habitants" deixant clar que "és un error fruit d'una política especulativa". Per la seva banda Marc Robert reivindicar que "amb ganes i voluntat política es poden tirar endavant els canvis que es necessiten" i que "la coincidència programàtica i el treball conjunt fet des de r oposició" havien estat claus per fer aquesta coalició. També va posar en valor "la capacitat d'entesa i la voluntat d'arribar a un acord que suma per guanyar i per canviar les dinàmiques dominants dels darrers 40 anys". El ja alcaldable de la candidatura unitària va fer públiques algunes pinzellades del programa electoral: defensa del bé comú, justícia social, municipalització de serveis, participació ciutadana real, creació d'ocupació, educació, preservació del patrimoni. També va voler reivindicar la diversitat cultural i d'origen presents al municipi com "a riquesa a potenciar i reivindicar'' i una nova forma d'entendre la política "més amable i més humana, posar la vida de les persones al centre de l'acció política".

Per finalitzar va assegurar que "estem davant d'una oportunitat històrica que no podem deixar passar'' i que la victòria només depenia "de la nostra capacitat de contagiar el nostre entusiasme i il·lusió per recuperar El Vendrell"