Municipals 2019

SOM Gramenet presenta la seva candidatura

Ahir diumenge 7 d’abril, a les 12h a la Rambla Sant Sebastià, SOM Gramenet va fer la festa de Presentació de Candidatura. Un acte en el què es van presentar les noves 27 persones que conformoran la llista electoral per a les properes eleccions municipals del proper mes de maig.

Just abans de l’acte, un grup de persones simpatitzants i militants de SOM, entre les quals les candidates a llista, es vàren fer una foto de família a la llera del riu, immortalitzada pel fotògraf colomenc reconegut arreu de Catalunya i la resta de l’estat espanyol, en Sergi Bernal.

En un moment en què el panorama polític actual es veu copat i impregnat per l’ombra de les eleccions estatals, i en què els grans partits estan en plena pre-campanya, des de SOM Gramenet vàrem fer èmfasi en la imoprtància de les polítiques més properes a la ciutadania; les que es construeixen des del propi municipi. Es va recordar, un cop més, que SOM Gramenet és una candidatura 100% municipalista, autònoma i rupturitsa, per lluitar per un model social i econòmic més just, solidari i al servei de tota la ciutadania, de tots els racons i barris de Santa Coloma, posant per davant buscar solucions reals a les necessitats dels col·lectius més desfavorits.

Es va posar en valor un dels trets més característics d’aquesta candidatura; les regidores i regidors son colomencs i colomenques que no viuen de la política, en cap cas; persones amb altres oficis i professions que no cobraran pel seu servei prestat a la ciutat si surten escollides, tal i com succeeix amb les actuals regidores i regidors; persones que no podran ocupar la seva cadira com a regidores i regidors durant més de 2 anys seguits a l’oposició; persones que, tal i com hem fet en aquesta candidatura, renunciaran a sous, dietes i privilegis (des dels més ostentosos fins als més simples, com renunciar a enrades a events). Totes les persones de la llista (llevat d’algunes que per motius laborals o de força major no vàren poder ser presents), varen signar públicament, dalt l’escenari, el Codi Ètic per així ratificar el seu compromís amb tots aquests principis i molts d’altres.

A l’acte també ens va acompanyar en Carles Escolà, alcalde de Cerdanyola, de la candidatura germana Compromís per Cerdanyola. Escolà, a més de mostrar el seu suport a SOM Gramenet, va posar en relleu que governar una ciutat gran, des d’una conadidatura 100% municipalista, de l’esquerra transformadora i rupturista, sí que és possible, i de fet, és necessari si es volen aplicar polítiques socials de debò, malgrat els entrebancs que sempre es trobaran per part dels grans partits clàssics.

La part final de l’acte va consistir en els parlaments de les 4 persones candidates que encapçalen la llista. En odre ascendent; Sara Martín, Jaume Abelló, Gemma Oliva i el cap de llista, l’Albert Gerard Ventura. Tots quatre varen aprofitar per presentar-se i per fer mostrar el seu compromís en treballar per dur la veu del carrer i de les lluites socials i veïnals de Santa Coloma dins de l’Ajuntament, tal com hem fet fins ara, així com lluitar per fer valer l’aplicació de mesures polítiques d’esquerres transformadores i valentes, en favor del bé col·lectiu.

Va finalitzar amb un vermut acompanyat d’un concert ofert per part d’un col·lectiu de músics del metro, de nacionalitats divereses, amb sons mestissos de l’àfrica.