"Suport a la PAHV de Gramenet, de denúncia davant l’emergència habitacional, i de rebuig a l’excès de presència de forces de l’ordre la nostra ciutat"

Des de SOM Gramenet volem mostrar tot el nostre suport a la reivindicacions de la PAHV Gramenet sobre l’emergència habitacional que hi ha a la nostra ciutat. Necessitem de manera urgent polítiques valentes que aturin aquesta sagnia que permet que tot el pes de la crisi i de la precarietat recaigui sobre la ciutadania més vulnerable. És inadmissible que les forces i cossos de seguretat i les institucions no siguin al costat de la justícia social.

Així mateix, volem denunciar l’excessiva presència dels cossos i forces de seguretat amb armes llargues durant aquest cap de setmana a Gramenet, per a “protegir” les carpes d’una organització feixista d’ultra-dreta. A més de suposar una enorme despesa que paquem tota la ciutadania, són uns diners dedicats a un grup polític antidemocràtic, xenòfob, racista i masclista. Un cop més, les institucions es posen en el bàndol equivocat; el d’aquells que violen amb impunitat els drets i llibertats més bàsics.

És per això que, amb aquest comunicat, també volem denunciar aquesta pràctica il·lògica i mesquina per part de les institucions suposadament democràtiques, que otorguen total impunitat a grups antidemocràtics, mentre castiguen als més desfavorits, com va passar ahir en el desnonament d’una família en el barri del Raval, amb un gran desplegament de Mossos d’Esquadra.