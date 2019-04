Ensenyament

Signat el conveni del Patronat d’Escoles d’Infants de Palma

Aquest dimecres ha tengut lloc a l’Ajuntament la signatura del conveni col·lectiu del Patronat Municipal d’Escoletes d’Infants de Palma. La negociació d’aquest conveni va començar a finals del 2017.

Entre les millores a destacar, es tracta d’un conveni que no tindrà caducitat, sinó que estarà vigent fins a la signatura del següent. També és important el tema de les retribucions, que es mantindran al mateix nivell que fins ara.

El conveni signat suposa també una millora important en tema de permisos, ja que el personal de les escoletes municipals a partir d’ara gaudirà dels mateixos permisos que la resta de personal de l’Ajuntament de Palma.

L’STEI INTERSINDICAL, que ostenta la majoria dins el comitè d’empresa del Patronat Municipal, es congratula de la signatura i que en el conveni col·lectiu s’hagin recollit les nombroses aportacions fetes per part dels nostres assessors i membres del comitè.

Prèviament el document de l’acord va esser sotmès a l’aprovació de l’assemblea de treballadores i treballadors del Patronat Municipal. I avui s’ha procedit a la seva signatura pels membres del comitè d’empresa, i pels representants de l’administració: la Regidora d’Educació, Susanna Moll; la Directora d’Educació de l’Ajuntament, Joana Bardina; i la gerent

del PMEI de Palma, Tina Horrach.

Per continuar la seva tramitació, ara el document s’elevarà al Consell Rector de l’Ajuntament i als serveis jurídics per a la seva ratificació, i posteriorment es publicarà al BOIB, per a la seva entrada en vigor.