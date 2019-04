Municipals 2019

Seguretat participativa, ús social de pisos buits i escoles bressol municipals són les propostes prioritàries de la candidatura conjunta

Aquest matí Guanyem Badalona en Comú i Esquerra Republicana de Catalunya han organitzat una jornada programàtica sota el nom “Badalona, tu decideixes” oberta a tota la ciutadania, amb la participació de més de 70 persones. Les principals propostes que han sortit són la creació de taules de seguretat en què que la ciutadania pugui prendre el control de la seguretat de manera territorial, mesures sobre habitatge d’aprofitament de pisos buits, IBI social i ajuts al lloguer i el reforç a l’educació pública de 0 a 3 anys, amb la construcció de dues escoles bressol noves i el seguiment i impuls de la tarifació social.Segons ha explicat Sabater,Per això proposen taules de seguretat per districtes, en què els veïns i veïnes hi participaran de manera rotativa i per sorteig, conjuntament amb els cossos de seguretat, els grups municipals i les institucions (Ajuntament de Badalona i Generalitat de Catalunya). Oriol Lladó ha manifestat quei han proposat mesures com ajuts socials a l’IBI, el recàrrec del 50% de l’IBI als pisos buits i ajuts al lloguer. Per altra banda han posat èmfasi a l’educació de 0 a 3 anys, amb la proposta de construcció de, com a mínim, dues escoles bressol municipals i l’impuls a la tarifació social.Durant tot el matí s’han debatut més de 90 propostes per a la ciutat i s’ha treballat en un projecte de ciutat compartit que tingui com a objectius la justícia social, la igualtat i la construcció d’un model nou de societat lliure. En aquest sentit, proposen que tota la ciutat tingui accés als mateixos serveis socials i municipals, així com treballar per revertir el greuge històric en matèria educativa d’escoles públiques que fa anys que pateix la ciutat. També aposten per buscar mecanismes per tal que tots els veïns i veïnes tinguin accés als serveis municipals, tenint en compte els recursos de cada persona i evitant que això sigui una barrera. A més, s’ha posat especial èmfasi en el jovent, col·lectiu sovint oblidat als programes electorals, amb polítiques d’ocupació i habitatge i una proposta d’un local municipal d’oci nocturn, en què el jovent pugui relacionar-se i viure la ciutat.Finalment, coincidint amb la jornada d’avui, han impulsat una web de captació de voluntaris i donatius per al desenvolupament de la campanya. En aquesta web, https://equipdolors.cat/ a més, tota la ciutadania que ho vulgui podrà votar el nom que adoptarà la candidatura conjunta.