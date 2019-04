En defensa del territori

Presentació del parc rural de Montserrat i proposta de regió agroalimentaria del Penedès

La presentació anirà a càrrec de Josep Estradé impulsor del parc rural de Montserrat que vol desenvolupar l’activitat productiva econòmica agrícola, ramadera i forestal dels 16 municipis que en formen part, amb objectius com valoritzar i diferenciar els productes agraris produïts.

També hi haurà com a ponents Ada Llorens arquitecte paisatgista i Pau Batlle arquitecte i membre de la plataforma ciutadana No Fem el CIM, ells dos exposaran els avantatges que pot comportar la creació d’una regió agroalimentària del Penedès, per desenvolupar una activitat en el territori respectuosa amb el paisatge dels espais agraris i forestals penedesencs. Proposaran que el futur del Penedès passi per ser l’espai de producció agroalimentària per a les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona, promocionant els conceptes de proximitat, qualitat, desenvolupament respectuós amb l’entorn i la potenciació de l’enoturisme. Entenem que d’aquesta manera podríem evitar que el Penedès es convertís en un espai dedicat a la logística, amb llocs de treball pocs qualificats i només com a zona de pas d’infraestructures.