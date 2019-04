Habitatge

Presentació a Olot de la campanya “Viure no és un delicte”

L'Obra Social de la PAH a Catalunya ha presntat a Olot la nova campanya “Viure no és un delicte” contra la criminalització de

l’ocupació.

Tal com apunta el manifesta, "Sabem que la criminalització de l'ocupació serà el discurs que alguns polítics utilitzaran per guanyar 4 vots, des de l'Obra Social catalana estarem atentes a aquesta campanya electoral i no permetrem que s'utilitzi el discurs que criminalitza la pobresa, assenyalarem a tots els polítics que facin campanya en aquest sentit. Prou de criminalitzar les ocupacions!".

Per aquest motiu han manifestat que continuaran treballant per aconseguir uns lloguers socials per a totes les persones que ho necessitin i per a que els bancs i grans propietaris cedeixin els seus pisos buits al parc públic d'habitatge. "Defensem el nostre dret humà a habitatge digne, és l'hora de recuperar la funció social de l'habitatge", puntualitza la PAH.

