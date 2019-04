Municipals 2019

Podem Badalona no contempla cap canvi en la seva estratègia municipal

El Cercle de Podem Badalona manifesta, davant les notícies sorgides a premsa durant la tarda d'ahir, que no contempla un canvi en el projecte i estratègia de cara les eleccions municipals del 26 de maig.

Tal com van marcar les primàries que van escollir Andreu Escobar Tejada com a cap de llista, aquest projecte passa, avui dia, per la construcció d'una candidatura àmplia, transformadora i sobiranista de ciutat per revalidar el govern del canvi a Badalona i que fugi de les lògiques partidistes. Arran d'això l'acord assolit amb Guanyem Badalona en Comú i Esquerra Republicana de Catalunya, es portarà a ratificació aquesta tarda a l'Assemblea del mateix cercle, l'espai de base on les militants de Podem Badalona prendran l'última paraula.