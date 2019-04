Per un nou decret-llei valent i pel dret real a l'habitatge digne!

El passat 2 d’abril, les entitats socials impulsores del 30% d'habitatge protegit i de la ILP Habitatge - Llei 24/2015 ens vam reunir amb tots els grups del Parlament de Catalunya per traslladar-los la nostra valoració inicial del nou Decret-Llei 5/2019 d'habitatge i escoltar les seves opinions al respecte.

Com ja vam expressar dies abans en una roda de premsa just davant del Parlament el Decret creuava vàries “línies vermelles” no acceptables i per tant vam plantejar la necessitat de tirar enrere aquest Decret, tornant a la casella de sortida a través de la redacció d’un de nou, comptant amb la participació de la ciutadania i tenint presents la realitat existent i les mancances del text que hi havia sobre de la taula.

Estem parlant d’una norma feta des del secretisme i sense la veu de les entitats que han engegat mesures que el Decret diluïa o modificava a la baixa, com és el 30% d'habitatges protegit o la pròpia Llei 24/2015, amb efectes tant greus i concrets com, entre d’altres i com a més destacats:

L'encariment de l’habitatge de protecció oficial (HPO) per barris, buidatge artificial de la llista d’espera i falta de mesures inequívoques perquè tot l’HPO sigui de lloguer i indefinit. Una menor garantia de reallotjament en cas de desnonament i una reubicació en allotjaments temporals inexistents a dia d’avui, sense dotació pressupostària perquè els Ajuntaments els facin. Un índex de preus que no anava més enllà d’un simple exercici de transparència que ni tan sols limitaria els preus de lloguer, amb el problema actual d'expulsió de veïnes a les grans ciutats.

A les reunions de la setmana passada, amb els grups parlamentaris hi havia un sentiment comú majoritari de refer i començar de nou amb un Decret que aglutini les entitats socials que venim treballant i fent propostes que funcionen tant a nivell local, autonòmic com estatal.

És per això que volem posar en valor el pas de retirar el Decret Llei fet pel Govern, alhora que l’emplacem a començar a treballar per fer-ne un de nou que inclogui les propostes i solucions de la ciutadania. Volem recordar que seguim liderant el rànquing de la vergonya de desnonaments (55 al dia a Catalunya) amb una llista d’espera de més de 1500 persones. I més de 125.000 demandants per un habitatge protegit, mentre el parc públic no arriba al 2% del total.

Acostumem a treballar més des de la iniciativa pròpia, tant al carrer com en iniciatives legislatives (ILP Habitatge - Llei 24/2015, el 30%…), que reaccionant a mesures institucionals, però en aquest cas no vam poder quedar-nos al marge del debat que plantejava el Decret, ja que es posava en risc el model del poc habitatge protegit que tenim i els avenços de les lleis d’impuls ciutadà en el camp de l’emergència.

A partir cal treballar en un nou Decret llei que no retalli el dret a l’habitatge, sinó que el protegeixi i que posi a cooperar les administracions per garantir-lo, amb els recursos que es mereix. Necessitem avenços reals pel dret a l'habitatge i no ens podem permetre passos en fals!

Exigim mesures urgents per acabar amb l'emergència, i estructurals per posar els ciments d'un model amb dret a l'habitatge que deixi enrere per sempre la bombolla i ens equipari als països més avançats. Amb les entitats socials serà possible!

Confiem que els grups parlamentaris i el Govern, en els propers dies es posin en contacte amb nosaltres per poder treballar conjuntament en un nou Decret-Llei que atengui a les necessitats urgents i estructurals de la gent en relació a un veritable dret a l’habitatge digne i adequat.

Defensem el dret a l'habitatge i a les ciutats!

-Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS)

-FAVB

- Sindicat de Llogueters

-PAH-BCN

-L'Observatori DESC