Medi Ambient

Organitzacions ambientals i d'inversions ètiques demanen a Endesa un veritable compromís amb la vida i el planeta

Aquest matí representants de Greenpeace , de l'Institut Internacional de Dret i Medi Ambient (IIDMA), de la plataforma “Un Futur Sense Carbó” i de la Fundació Fiés - Finances Ètiques en nom propi i de la xarxa d'inversors responsables ”Shareholders for Change” que promou l'activisme accionarial, han intervingut en la Junta General d'Accionistes d'Endesa per a demanar la fi del carbó i de l'energia nuclear i la protecció dels drets de les persones. Així mateix, han explicat que la política de maximitzar dividends a curt termini mentre es continua apostant per energies fòssils i sistemes de producció contaminants entranya greus riscos per a l'empresa.



“Endesa té avui un nou President, Juan Sánchez-Calero, i ha de marcar també un nou rumb que faci possible salvar els comptes d'Endesa sense condemnar el Planeta cremant carbó i produint residus nuclears”. ha declarat Raquel Montón, responsable de Greenpeace.



“La visió cortoplacista de l'empresa perjudica tant el medi ambient com a les seves pròpies treballadores i treballadors i als seus accionistes. Maximitzar dividends a curt termini maximitza costos socials i ambientals a llarg”. Ha declarat Jordi Ibañez, portaveu de la Fundació Finances Ètiques.



“És necessari que Endesa faci públiques les mesures concretes que té pensat implementar per a complir amb els seus objectius de descarbonització, alguna cosa que ja sol·licitem juntament amb l'organització italiana Re:Common en la junta d'accionistes d'Enel -principal accionista d'Endesa- al maig de 2018 (4). Aquests objectius han d'estar en línia amb limitar l'augment de la temperatura global per sota del 1,5 °C” . Afirma Carlota Ruiz-Bautista, advocada de IIDMA. “En aquest sentit, Un Futur Sense Carbó afegeix que és necessari que Endesa confirmi una data clara de tancament de les centrals de carbó Litoral i As Pontes, que no ha de ser més tard de 2025.”

Les organitzacions han denunciat a Endesa com l'empresa que més CO2 emet d'Espanya. Segons les dades publicades l'1 d'abril per la Comissió Europea (5), set de les seves indústries contaminen més del doble que tota la indústria del refinament a Espanya, més que totes les emissions de processos del sector industrial a Espanya, més que tota la ramaderia d'Espanya junta, gairebé el mateix que tot el sector residencial, comercial i institucional d'Espanya junts. Així mateix, han recordat que segons l'Agència Europea de Medi Ambient (6), a Espanya hem perdut més de 37.000 milions d'euros derivats dels impactes extrems del canvi climàtic des de 1980, i més de 14.000 víctimes mortals (7).



Des del punt de vista del risc han recordat la política de maximització de dividends a curt termini que segueix Endesa apostant per energies fòssils i sistemes de producció contaminants genera quantiosos riscos també per als accionistes, per això reclamen major compromís i una actitud més responsable en el procés de transició energètica justa.



Assenyalen també la responsabilitat en l'alça de preus (Espanya és el quart país més car en electricitat per a les llars de la UE) i per tant en l'elevat índex de pobresa energètica (8 milions de ciutadans). La Fundació ha assenyalat altres febleses de l'empresa com la seva política de gènere (les dones tenen un sou un 30% menor que el dels homes) i el conflicte laboral coincident amb una política de distribució de dividends excessiva.



Un altre dels temes plantejats ha estat en relació amb el carbó importat que es crema en les seves centrals tèrmiques. Al maig de 2018, durant la Junta d'Accionistes d'Enel, es va confirmar que Endesa estava cremant carbó procedent de la Guajira, Colòmbia, i que el seu proveïdor era l'empresa Serradell, que ha estat relacionada amb vulneracions dels Drets Humans en aquesta zona (8). Avui dia, es continua trobant a faltar una avaluació pròpia per part d'Endesa dels impactes sobre els drets humans de la cadena de subministrament del carbó i un pla d'acció sobre com abordar-los.

“Endesa ens està costant la vida i el planeta”. Ha conclòs Raquel Montón durant la seva intervenció com a representant de Greenpeace. “L'electricitat que produeixen les renovables és la millor medicina, i la necessitem a gran escala, però Endesa prefereix mantenir les nuclears i el carbó per a sanejar els seus comptes en comptes de la salut dels tots els altres.”