Penionistes

Noves mobilitzacions de pensionistes coincidint amb l'inici de la campanya electoral de les eleccions espanyoles 28-A

Fan una crida a sumar-se a les mobilitzacions per al futur de les pensions actuals i futures.

Aquest dissabte 13 d'abril, una vegada més la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions es mobilitza en 270 localitats de tot l'Estat espanyol.

La Coordinadora considera l'actual cicle electoral, i principalment les Eleccions Generals del dia 28 crucials per al Sistema Públic de Pensions, molt més després que el passat dia 4 d'aquest mes el Parlament Europeu, donés l'esquena als drets dels ciutadans, aprovant el (PePP) Pla Europeu de Pensions Individuals.

Segons la Coordinadora "No vam poder evitar la seva aprovació malgrat l'esforç realitzat, però no ens rendirem, ni per això, ni per cap contratemps que tinguem. Estem decidits a jugar un paper primordial i a ser decisius, en aquestes Eleccions Generals, en les quals no es debat absolutament sobre els problemes de la ciutadania, com a pensions, sanitat o dependència, i començarem a jugar aquest paper el dissabte 13 en tot el territori de l'Estat espanyol, un dia després de l'inici de la campanya electoral"