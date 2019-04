Medi Ambient

Les basses del Penedès, una gran xarxa de trampes per a la nostra fauna (i les persones).

L'Alt i Baix Penedès, i per extensió tota Catalunya, acullen moltes basses de regadiu, contra-incendis o particulars. Bosc Verd i GEPEC, membres de la federació Ecologistes de Catalunya han denunciat que les trampes per la fauna penedesenca que representen moltes d'aquestes basses.

Recentment, el GRAE Subaquàtic del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, va ser requerit per a intervenir en el rescat d'un cabirol que havia caigut dins una bassa de reg i no podia sortir al no existir cap mena de dispositiu adient, fet que hauria acabat amb el seu ofegament per esgotament.

A l'Alt Penedès, per exemple, trobem al volant de 60 basses de diferents formes i mides, tant soterrades o en alçada, amb diversos tipus de construcció: ciment, metàl·lic, terra i lona geotèxtil. Aquest darrer considerat el més perillós a causa de que rellisca molt i la fauna a l'apropar-se rellisca caient a l 'aigua i no pot sortir.

Apreciem que aproximadament el 90% d'aquestes basses, tant de propietat privada, com de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona o ADF's, no disposen de cap mesura per a evitar l'ofegament de la fauna. I moltes, ni tan sols d'una tanca perimetral, o en cas d'existir es troba en mal estat, fet que no evita la caiguda sobretot de mamífers.

Alhora aquesta situació també representa un gran perill per les persones per la possibilitat de caiguda i ofegament per la manca de mesures en aquest aspecte. Especialment per a infants.

Les espècies més afectades per ofegament son especialment les guineus i els toixons; però aquesta lacra també afecta les genetes, fagines, porcs senglars i cabirols. Bàsicament tots els mamífers més representatius de la fauna penedesenca que en moments de manca d'aigua s'apropen en aquests punts per calmar la set.

També es veuen afectades el grup de les aus, quan intenten banyar-se , ofegant-se sense remei tant petits ocells com, i molt principalment, els diferents rapinyaires de les nostres contrades, especialment l'Aligot Comú (Buteo buteo), havent acabat en altres comarques amb la vida de la vulnerable àliga cuabarrada.

No es lliuren d'aquesta trampa ni tan sols els amfibis, ja que alguns d'ells, com el gripau comú (Bufo bufo) viuen a terra i s'apropen en l'època de reproducció a fer la posta, i després no poden sortir acabant morint irremeiablement.

Malgrat que fins i tot el Codi Penal tipifica les accions que puguin afectar la fauna protegida i la Llei de protecció dels animals també els protegeix, legalment no existeix cap normativa específica que contempli aquesta problemàtica i obligui als propietaris a prendre cap mesura al respecte. Tot es redueix a la seva bona voluntat i consciència.

Tanmateix les mesures correctores per evitar aquesta debacle faunística són senzilles i econòmiques. I és cert que algun Ajuntament penedesenc està actuant en revertir aquest problema, però de forma encara testimonial.

Diuen que s'ha de tenir en compte que aquestes basses funcionen com autèntiques trampes, les 24h del dia, 365 dies l'any. Però que, alhora, són de vital importància en aquest clima mediterrani per la nostra fauna en moments de sequera i poca disponibilitat de punts d'aigua al territori.

És per tot això, que des d'aquests grups ecologistes de la Vegueria Penedès volem visibilitzar aquesta gran problemàtica per la fauna penedesenca, però de fàcil i poc costosa resolució per transformar-les en punts vitals per la vida.

Una solució tan senzilla com posar rampes de fusta i xarxes en qualsevol lateral de la bassa per facilitar la seva sortida, i també seria útil en cas de caiguda d'alguna persona, que no es poc!!

També consideren que la nostra vida salvatge també és important que sobrevisqui en un Penedès que cada cop valora més la preservació del seu entorn natural, agrícola i paisatgístic. Seria molt trist que per no instaurar unes mesures correctores tan senzilles, la nostra fauna anés minvant irreversiblement fins desaparèixer.