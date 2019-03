Llibertat d'expressió

La sectorial d'Universitats per la Independència de l'ANC emplaça a la comunitat universitària a defensar els drets civils i la democràcia

La Sectorial d'Universitats per la Independència de l'ANC ha rebutjat qualsevol tipus de repressió que vulneri "els nostres drets i emplacem a tots els col·lectius, juntes de facultats, deganats, rectorats i claustres universitaris en llur defensa proactiva, el món universitari hauria de ser capdavanter en ta defensa dels drets civils i la democràcia".

Remarca que "El silenci no és una opció per nosaltres, és per això que exigim la llibertat dels presos polítics i exiliats i la retirada de càrrecs a totes les persones repressatiades".

Puntualitza que "en els darrers anys estem assistint a la criminalització de la societat que es manifesta de manera cívica i pacifica, però que sovint és tractada amb actuacions desproporcionades i violentes per part dels diferents cossos policials. Mentrestant. l'extrema dreta actua impunement, és omnipresent als mitjans de comunicació i marca l'agenda política i judicial de l 'Estat Espanyol"

Aquesta situació posa en perill, segons la sectoria, "els drets tan bàsics com la llibertat d'expressió, de reunió, de manifestació o de participació, i la comunitat universitària també ho està patint. La censura ha arribat a les universitats i sembla que ha arribat per quedar-s'hi, a continuació mostrem alguns exemples":

- La fiscalia demana penes de dos anys i nou mesos de presó per cadascun dels cinc membres de la Sindicatura Electoral del 1r d'octubre de 2017 (Jordi Matas i Marc Marsal -UB-, Tània Verge -UPF-, Josep Pagès -UAB- i Marta Alsina), acusant-los de cometre els delictes de malversació de fons públics, usurpació de funcions i desobediència. Tots els claustres de les universitats catalanes han mostrat llur suport als síndics electorals, no així alguns dels rectorats.

-A les eleccions del Claustre de la Universitat de Barcelona del 10-05-2018, la Junta Electoral de la UB va censurar les agrupacions Universitat de Barcelona per la República, Assemblea Feminista de la UB, i Transformem UB. Tot i això, els representants d'aquestes agrupacions, que es van haver de presentar de manera individual. van aconseguir uns resultats excel·lents.

-Al vespre del 1O de setembre de 2018, el rectorat de la UB va retirar les pancartes reivindicatives que va col·locar el col·lectiu UB x la República al Campus Diagonal amb motiu de la Diada.

- I divendres passat, la UB ha retirat llaços grocs i estelades a la Facultat de Geografia i Història, entrant inclús a despatxos tancats en clau, com va passar a l'última Diada.

-