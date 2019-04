Repressió

La Plataforma pels Drets Democràtics i Polítics dóna per acabada la seva activitat

Ahir, 1 d’abril de 2019, va finalitzar el període de sis mesos d’inhabilitació al qual va ser condemnada l’alcaldessa de Berga Montserrat Venturós per un delicte de desobediència. Va ser la primera i encara l’única vegada al llarg d’aquest conflicte polític que la justícia espanyola intentava apartar del seu càrrec una alcaldessa escollida democràticament.

Com a resposta popular a la situació que ja es veia a venir, el maig de l’any passat es va crear la Plataforma pels drets democràtics i polítics, nascuda poc abans del judici, per exigir la seva absolució i el respecte pel vot dels berguedans i berguedanes.

Un cop coneguda la sentència d’inhabilitació i després de diverses trobades, les desenes d’entitats integrants de la plataforma van plantejar una resposta col·lectiva de suport i acompanyament a la decisió de l’alcaldessa i de la resta del consistori de no acatar la sentència.

Consideren que l’alcaldessa de la ciutat l’ha de posar i treure el poble, no pas un tribunal desacreditat que és part de l’estructura caduca que actua contra les llibertats d’aquest mateix poble. Així doncs, el plantejament de la Plataforma era que l’alcaldessa de Berga havia de continuar sent la Montserrat Venturós almenys fins al final d’aquesta legislatura. Així doncs, acompanyant la resposta institucional a la sentència, les entitats que formen part de la Plataforma ens vam proposar seguir tractant la Montserrat Venturós com a alcaldessa de la ciutat a tots els efectes, promoure una resposta popular visible i sostinguda en el temps mitjançant l’organització d’activitats de tota mena durant el període de la inhabilitació i crear una caixa de solidaritat per cobrir les despeses derivades del judici.

Al llarg de l’últim mig any, la resposta popular s’ha fet visible a través de més d’una quinzena d’activitats organitzades directament per la Plataforma o per les entitats que en formen part, com ara concentracions, tallers de pancartes, xerrades o àpats populars, entre d’altres.

Cal dir que la condemna d’inhabilitació s’estén en realitat més enllà dels 6 mesos de la sentència, ja que l’alcaldessa Venturós va perdre formalment l’acta de regidora i no la podrà recuperar abans de les properes eleccions municipals. De totes maneres, la Plataforma pels drets democràtics i polítics entenem que és un bon moment per finalitzar la nostra activitat, per evitar interferir en el debat públic que els pròxims dos mesos ha de protagonitzar la vida política de la ciutat. Esperem que a partir del maig el govern municipal depengui només de la voluntat de les berguedanes i els berguedans, i no de les actuacions interessades de l’Estat espanyol a través de la seva justícia desacreditada.

En qualsevol cas, si en el futur es produeixen noves intervencions que vulguin alterar la vida política o social de la ciutat, esperem poder-hi tornar a fer front de manera unitària i ferma, combinant l’acció institucional i la social. Amb l’experiència dels últims mesos i la voluntat de no cedir a l’arbitrarietat de l’Estat.

També han agraït la col·laboració i dedicació de totes les persones i entitats que han participat de la Plataforma al llarg d’aquests últims mesos.