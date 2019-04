25-A

La Plataforma pel Dret a Decidir del País València organitza un dinar i un acte polític

El mateix dia que, convocada per Acció Cultural del País Valencià, hi ha la manifestació de la Diada del 25 d'Abril, la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià ha convocat els seus socis i sòcies a les 11.30 h. a unes reunions preparatòries de la segona part de la seua II Assemblea Nacional, la de les propostes polítiques, organitzatives i estatutàries, que tindrà lloc la propera tardor sota el lema «Avancem per decidir, decidim per avançar».

Posteriorment, a les 14.00 h. la Plataforma organitza un dinar i un acte polític conjuntament amb l'ANC i l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, les tres organitzacions que formen la confederació d'entitats sobiranistes dels Països Catalans sota el lema «Avancem en l'autodeterminació». Presentat l'acte per Marta Gascó, del SEPC (Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans), hi prendran la paraula Elisenda Paluzie (presidenta de l'ANC), Joan Planas (del secretariat de l'ASM) i Antoni Infante, coordinador de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià.

Amb motiu de la Diada del 25 d'Abril, la Plataforma fa públic així mateix un manifest que duu per títol «Avancem en l'autodeterminació» i on, entre d'altres consideracions, s'hi fa una crida per votar aquelles opcions d'esquerra que facen possible avançar en espais de sobirania per al País Valencià i enfrontar els intents de regressió en drets i llibertats que significaria una victòria de la dreta: «El País Valencià necessita situar-se davant el repte que suposa la crisi de la monarquia i la possibilitat i necessitat d'una ruptura democràtica que òbriga processos constituents republicans». I afegeix més avant: «Per això cal en primer lloc enfortir la societat civil valenciana per tal que, ben organitzada per tot el teixit social, siga capaç de garantir, definir i impulsar l'aprofundiment democràtic en un sentit sobiranista».

Les reserves per al dinar es poden fer a l'adreça de correu electrònic: dinar13dabril@peldretadecidir.com.