La pensadora Íngrid Guardiola i l’històric pedagog Mon Marquès tancaran la llista de Guanyem Girona

· Guanyem Girona anuncia els 37 noms de la llista electoral

La candidatura municipalista Guanyem Girona ha presentat tota la llista electoral per a les eleccions municipals del 26 de maig. La plataforma que encapçala Lluc Salellas compatarà amb la professora de la UdG i la pensadora Íngrid Guardiola i l’històric pedagog i professor emèrit Mon Marquès, que ocuparan els últims llocs de la llista.

Guardiola és realitzadora, productora, assagista, col·laboradora del CCCB i membre del Consell de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i del comitè de programació del Teatre Lliure així com del Col·lectiu de Crítics de Cinema Girona-Cinema Truffaut. Recentment ha estat guardonada amb el Premi Crítica Serra d’Or pel seu assaig L’ull i la navalla. La pensadora gironina ha volgut destacar la “capacitat cohesionadora d’un projecte que permet que gent d’espais molt diversos i sobretot gent independent puguin treballar per un objectiu comú”.

Per la seva banda, Salomó ‘Mon’ Marquès ocuparà l’últim lloc a la llista de Guanyem Girona. Marquès, ara jubilat, és catedràtic de pedagogia a la UdG i especialista en història de l’educació, sobretot de l’etapa republicana, de la repressió franquista i de l’exili. Durant la dictadura va ser un dels fundadors de Justícia i Pau a Girona i president dels Grups de Recerca i Actuació amb Minories i pioner en el món de l’escoltisme gironí.

La llista completa de Guanyem Girona inclou figures destacades de diferents sectors socials, veïnals, polítics i professionals de la ciutat. Destaca la incorporació del degà de lletres de la UdG, Àngel Quintana; la cap de colla de Marrecs de Salt, Iruna Rigau; el membre de la Fal·lera Gironina, Pere Cornellà; o els activistes veïnals Josep Plaza “Lites” (expresident AAVV Devesa), Martí Carreras (expresident AAVV Sant Narcís) o Marta Zambudio (coordinadora de la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora).

La candidatura municipalista també ha volgut destacar la incorporació de persones d’altres àmbits com l’activista feminista Saray Espinosa, el sindicalista i activista LGTBi Pau Gàlvez o comerciants com l’Àngel Almazán, que regenta un l’estanc del Carrer Ciutadans. A aquests noms s’hi afegeix una de les advocades de Càritas, Vero Garcia, i també una elevada presència de joves com la Míriam Requena, implicada en el teixit associatiu de l’Esquerra del Ter o la Carla Costa, activista juvenil antifeixista i membre de la junta de l’AAVV de Montjuïc.

Lluc Salellas, alcaldable de Guanyem Girona, ha destacat que s’ha fet una llista electoral “que compta amb uns noms que demostren l'ambició per guanyar les properes eleccions municipals i governar la ciutat a partir del 26 de maig i que s’assembla a la pròpia ciutat”. Salellas s'ha mostrat molt satisfet per "haver trenat una llista diversa per a una ciutat diversa". L'alcaldable de Guanyem ha assegurat que "estem generant una onada ciutadana per portar un govern republicà i progressista a la nostra ciutat, que abordi els temes pendents i posi fil a l'agulla en les prioritats econòmiques i socials descuidades fins ara".

La llista la completen Biel de Montserrat, Montse Benito, Marc Vilar, Aram Estiu, Alba Artés, Joan Daunis, Isabel Codina, Ana Invernon i Hannah Torroglosa.