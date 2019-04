moviment veïnal

La Favb celebra la 47a assemblea amb una bateria de propostes per al nou Ajuntament

Amb el lema Barris cuidats, ciutat vivible, el dissabte 6 d'abril el Centre Cívic Can Clariana acollirà la 47a assemblea general de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), durant la qual les delegades i delegats de les associacions veïnals faran repàs de la feina feta i fixaran els objectius estratègics de l'entitat per al 2019, un any que estrenarà equip de govern municipal.

A les 10 del matí Belén Ayúcar, presidenta de l'AV de Congrés Indians, amfitriona de l'acte, obrirà l'assemblea donant la paraula a l'alcaldessa Ada Colau, la regidora de Sant Andreu Laia Ortiz, el director general d'Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat Bernat Valls i el president de la Confavc Jordi Giró.



Ana Menéndez, presidenta de la Favb, donarà pas a una llarga jornada de treball que inclou la renovació d'una part dels càrrecs de la junta directiva, entre els quals el de vicepresident segon, que va quedar buit per la mort sobtada de l'activista de Sagrada Família Joan Balañach.

El matí estarà dedicat a repassar la gestió de 2018, tractar el pla de treball per al 2019, rebre les noves associacions a la Federació i debatre les diferents resolucions proposades a una assemblea on s'espera una gran assistència, donada la quantitat d'entitats confirmades.

Les associacions veïnals, que ja han fet a cada barri un treball previ de balanç del mandat municipal i prioritats per al pròxim Ajuntament, aprofitaran la tarda per posar en comú aquests temes i concretar-ne les conclusions. El número 151 de la revista Carrer ha avançat un recull de prioritats de 63 associacions veïnals.

Després de llegir els resultats electorals, l'assemblea clourà amb una crida a assistir a la manifestació pel dret a l'habitatge que començarà a les 18h als Jardinets de Gràcia.