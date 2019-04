territori

La CUP Terres de l'Ebre valora positivament el cessament del director del Departament de Sostenibilitat i Territori

Antonio Suárez, alcalde de Riba-roja d'Ebre ha estat cessat del càrrec de delegat del Departament de Sostenibilitat i Territori a les Terres de l'Ebre. Fa uns dies havia atorgat la llicència d'obres a l’empresa del macroabocador de Riba-roja d’Ebre, desautoritzant, d’aquesta manera, al Conseller Calvet i al President Torra. Mentre Calvet, setmanes enrere, anunciava que el projecte s’aturava per a revisar si complia els requisits mediambientals vigents, Torra afirmava que no tiraria endavant mentre ell fora president de la Generalitat.

Per a la CUP, "la teva destitució del càrrec és una decisió tant imprescindible com necessària. L'abús de poder és una pràctica massa freqüent en la política actual que hauria de ser tallada d'arrel i mai consentida". La formació restarà atent els propers moviments que pugui emmascarar aquesta cessió, com una nova porta giratòria (tant habitual en aquests casos).

D'altra banda, la CUP ha esitjat sort i encerts a Lidia Pino com a nova delegada del Departament de Territori i Sostenibilitat. Espera que efectuï una feina rigorosa i respectuosa amb el medi ambient i la població de les Terres de l’Ebre.