lluita institucional

La CUP Tarragona afirma que la unificació dels barris de Tarragona és qüestió de voluntat política

La CUP ha presentat aquest matí al barri de Parc Riuclar la seva bateria de mesures concretes per connectar els barris perifèrics tarragonins amb el centre a partir de millores en la mobilitat, la planificació urbanística, l’àmbit mediambiental, el patrimoni i l’habitatge. La cohesió de Tarragona és prioritària pels anticapitalistes, els quals han treballat durant els darrers anys propostes per a la millor connexió entre els barris de la ciutat. Consideren que “cal revertir més de mig segle de fragmentació a la que cap govern de la ciutat ha posat solució” i afirmen que “la unificació dels barris de Tarragona és qüestió de voluntat política”.

El regidor de la CUP a l’Ajuntament Jaume López ha explicat les mesures dels independentistes en matèria de mobilitat. En primer lloc, proposen la transformació de la N-340 i la T-11 en vies urbanes, amb semàfors i passos per a vianants que permetin retirar les passarel·les elevades, així com carrils busos diferenciats per a bicis i patinets i voreres amples per als vianants i, finalment, incloure un carril per als autobusos. En la mateixa línia, volen adequar els ponts del Francolí “per al trànsit segur i agradable” de vianants, bicicletes i patinets.

En matèria de planificació urbanística i seguint amb l’objectiu de fer possible la conversió de la N-340 i la T-11 en vies urbanes, la formació anticapitalista proposa una modificació del POUM. “Cal eliminar les grans zones urbanitzables previstes en aquest pla i assumir-les com a part de l’Anella Verda” ha afirmat López, en referència al PPU-24, el conegut com a pla de la Budellera, el PPU-41, l’antic Terres Cavades, i el PPU-49, a Sant Pere i Sant Pau. La CUP considera que s’ha de concentrar la futura obra nova a la zona sud de l’Horta Gran i a la zona que connecta Sant Pere i Sant Pau amb el centre de la ciutat, una estratègia de creixement que López ha assegurat que “és l’única manera d’aconseguir una unificació real dels barris de Tarragona.

A banda dels eixos de mobilitat i urbanisme, segons la portaveu cupaire Laia Estrada la cohesió urbana també es pot intervenir des de l’eix mediambiental o el de patrimoni. La CUP aposta per rehabilitar com a gran parc urbà el marge del riu Francolí que toca la zona de Ponent, incloent tots els espais verds d’aquesta zona com a part de l’Anella Verda i per la preservació de la zona nord de l’Horta Gran. Per altra banda, Estrada ha defensat que la dignificació del patrimoni també pot resultar un element cohesionador i ha reiterat la reivindicació dels cupaires per la “recuperació del conjunt de patrimoni medieval dels Mongons així com l’adequació i senyalització dels camins que el connecten amb el parc ecohistòric del Pont del Diable” i ha afirmat també que “la Tabacalera pot servir com a nexe d’unió entre Ponent i centre si s’hi impulsen projectes socioculturals”.

Per últim, la CUP defensa una sèrie de mesures que “permetin revertir la degradació dels habitatges dels barris”. En primer lloc, volen iniciar programes de rehabilitació d’immobles, tant de façanes com ascensors, aïllament energètic, zones comunitàries, etc. També aposten per una borsa de locals buits de propietat o gestió municipal per promocionar l’economia social i solidària i potenciar l’oferta d’activitat comercial, cultural o d’altres iniciatives als barris. I, finalment, reclamen un 50% d’habitatge protegit en la nova construcció.