casal d’estiu

La CUP Sant Sadurní lamenta que l’Ajuntament no ofereixi una cinquena setmana subvencionada del casal d’estiu

El proper 24 d’abril s’inicia el període d’inscripcions al Casal d’Estiu de l’Ajuntament de Sant Sadurní. Malgrat les demandes de la majoria d’usuaris per ampliar el servei a una cinquena setmana a preu subvencionat –segons una enquesta realitzada per 7itria (empresa encarregada de la gestió del servei) el 75,7% de les famílies ho demana– l’Ajuntament ho ha rebutjat i ofereix el servei de la cinquena setmana a preu de mercat –un cost que dobla el d’una setmana subvencionada. La CUP Sant Sadurní lamenta aquesta decisió i denuncia la manca de voluntat del govern a treballar per a adaptar-se a les necessitats de les famílies de la vila que han de conciliar la vida laboral i familiar.

Una demana que no s’escolta des de fa anys

Les famílies sadurninenques fa anys que reclamen al consistori poder optar a una cinquena setmana subvencionada. Les seves demandes es recolzen amb una recollida de signatures. A més a més, segons una enquesta realitzada per l’empresa 7itria el 2018, el 75,7% de les famílies són favorables a una cinquena setmana amb preu subvencionat. Si ens fixem per grups d’edat, les famílies amb infants de 3 a 6 anys en són favorables en un 80%, les de 7 a 9 anys en un 76% i les de 10 a 13 anys en un 59%.

Malgrat aquestes demandes, la regidoria de Joventut ha decidit posar en marxa l’anomenada Zona 5 i oferir el servei a preu de mercat. Per aquest motiu, la CUP Sant Sadurní va presentar una moció en el ple de febrer per a exigir que se subvencionés la cinquena setmana, malgrat que els partits del govern (ERC i PdCAT) van rebutjar la mesura. Per als cupaires, les condicions d’aquesta proposta no són favorables a que el servei pugui prosperar. Per a la CUP, aquest preu farà que moltes famílies no hi puguin fer-hi front i optaran per no adherir-s’hi.

Municipalització per a garantir el servei

A finals del 2015, la CUP Sant Sadurní ja va donar el primer toc d’alerta sobre el servei del casal d’estiu. El grup municipal va presentar llavors una moció on instava a l’Ajuntament a recuperar la gestió directa del servei per ajustar-lo plenament a les necessitats de les famílies que en fan ús. Després d’un debat intens al plenari municipal, la moció va ser rebutjada per l’equip de govern.

Des de la CUP Sant Sadurní es defensa que la municipalització dels serveis que ofereix l’Ajuntament hauria de ser una de les principals prioritats del consistori. Aquesta és la única via per a garantir poder adaptar l’oferta en tot moment de manera ràpida i eficient i rendibilitzar a màxim els diners que es destinen a cobrir aquest tipus de serveis.