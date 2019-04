Municipals 2019

La CUP presenta una llista preparada per continuar governant la ciutat de Berga

Dissabte passat, al Casal Cívic de Berga, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Berga es va presentar la llista amb la que concorrerà a les properes eleccions municipals del 26 de Maig. Després de 4 anys governant la ciutat, la CUP es mostra satisfeta amb la feina feta i està convençuda que la dinàmica de canvi al consistori només acaba de començar. Més enllà d’aconseguir avançar en la governabilitat malgrat el deute pendent que s’ha anat eixugant en part durant aquests 4 anys, l’equip de govern ha assolit importants canvis com el traspàs de l’Hospital de Berga en mans públiques, millora de l’espai com canvis en la il·luminació, arbrat o reformes pendents, un nou reglament de participació que aprofundeix en els mecanismes de la ciutadania per intervenir en la política municipal, o l’apropament de la cultura a diferents zones i grups de persones de la ciutat. Tot i així, la voluntat és continuar avançant en l’apropiació d’aquells serveis bàsics per a la ciutadania avui ens mans privades –com el servei de l’aigua-, la participació del teixit associatiu al dia a dia, i un aprofundiment total en les polítiques feministes que s’han iniciat aquesta legislatura.

Per tot això, la CUP torna a presentar com a cap de llista, l’alcadessa Montse Venturós, una vegada superada la inhabilitació per mantenir l’estelada al balcó del consistori tal i com havia aprovat el ple. L’acompanyaran en aquesta nova etapa, regidores i regidors amb experiència com Roser Valverde, Eloi Escútia i Ivan Sànchez, i noves cares dins l’Ajuntament com Aleix Serra, Roser Rifà, Isaac Santiago, Marià Miró o Anna Boix. D’ells en destaca, més enllà de la varietat de perfils professionals, el seu compromís amb la ciutat de Berga a través de la implicació de diverses entitat i col·lectius de l’àmbit social, esportiu, independentista i moviments socials de la ciutat.

La CUP, en tant que candidatura oberta i assembleària, remarca que la seva força no només recau sobre la gent que conforma la llista, sinó en totes aquelles persones que dia a dia formen part i participen de les assemblees i dels múltiples espais de la vida política de Berga.

Llista electoral de la CUP Berga per les eleccions municipals del 26 de Maig

1. Montse Venturós

2. Aleix Serra

3. Ivan Sanchez

4. Roser Rifà

5. Eloi Escútia

6. Roser Valverde

7. Isaac Santiago

8. Marià Miró

9. Anna Boix

10. Sergi Hinojo

11. Hug Tuyet

12. Judit Muñoz

13. Guillem Pons

14. Mar Guixé

15. Laura Pueyo

16. Sara Vima

17. Andreu Comas

Suplents

S1. Marc Vizcano

S2. Berta Francàs

S3. Roser Obiols

S4. Guillem Canal

S5. Sheila Martinez

S6. Francesc Ribera

S7. Oriol Camps

S8. Mònica Garcia

S9. Natxo Romero

S10. Anna Maria Guijarro