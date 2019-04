Repressió

La CUP La Seu presenta una moció en suport a les 7 veïnes encausades per la vaga general del 21F

La CUP ha presenta una moció al ple d’Abril perquè l’Ajuntament doni suport davant el procediment judicial iniciat contra 7 veïnes de la Seu per la seva participació a la passada Vaga General del 21 de Febrer al municipi.

Aquell El passat 21 de Febrer va tenir arreu del país una Vaga General amb mobilitzacions generalitzades arreu del país. Sota el lema “Sense drets no hi ha llibertat” centenars de persones es van manifestar a la Seu d’Urgell en una mobilització que va culminar en una assentada pacífica a la carretera N260 en la que van participar desenes de persones.

Un mes després 7 veïnes de la Seu han estat citades a declarar i acusades dels delictes de desobediència, resistència, desordres i atemptat a l’autoritat. D’aquetes cap va ser identificada.

Denunciem l’escalada repressiva per part dels Mossos d’Esquadra amb l’intent de criminalitzar i atacar el moviment popular, l’ús de fitxers polítics il·legals per part d’aquest cos per a realitzar les imputacions, la persecució i intimidació personal que pateixen militants i activistes per part dels agents i la limitació constant i invariable que fa el Departament d'Interior del dret de Vaga i de Manifestació.

Per tant, demanem mostrar el suport a les 7 veïnes encausades, exigir l’arxivament de la causa i la fi de la repressió política, denunciar el paper del cos dels Mossos d’Esquadra i del Departament d’Interior en la persecució de veïns i veïnes que exercien el seu dret a manifestació i vaga, instar al Departament d’Interior a finalitzar amb la criminalització i la repressió contra el moviment popular de la Seu, i oferir el suport de l’Ajuntament a les encausades i al grup de suport.