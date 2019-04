impostos

La CUP de Tarragona vol una consulta ciutadana per decidir si l’Església ha de seguir exempta de pagar IBI

La CUP de Tarragona vol acabar amb “els privilegis de l’Església”. Així ho han explicat en una roda de premsa aquest matí la regidora a l’Ajuntament Laia Estrada i l’ex-regidor i membre de l’assemblea local Jordi Martí. “Des del profund respecte cap a les creences religioses de tothom, denunciem els privilegis de la institució eclesiàstica i apostem per eradicar-los”, ha afirmat Estrada. Els anticapitalistes han fet una sèrie de propostes encarades, per una banda, a garantir la laïcitat de l’Ajuntament de Tarragona i, per altra banda, a acabar amb les exempcions d’IBI de les quals es beneficia la institució religiosa. En aquest últim sentit, proposen realitzar una consulta ciutadana per tal de decidir si s’ha de respectar l’acord que l’Estat espanyol té amb el Vaticà per tal de no cobrar a l’Església catòlica aquest impost.

Respecte la qüestió de salvaguardar la laïcitat de la institució municipal, la CUP considera que “l’Església no ha de participar dels actes institucionals”. Així ho ha afirmat Martí, posant com exemple les ocasions en les quals l’arquebisbe o altres càrrecs de l’Església catòlica són convidats com a autoritats en espais com el Saló de Plens o el balcó de l’Ajuntament. El cupaire ha recordat, també, que la posició de la formació independentista ha estat que els càrrecs electes tampoc no gaudeixin d’aquestes posicions privilegiades en actes com per exemple les diades castelleres, tot i que remarcant que “el fet que s’hi convidi l’arquebisbe és totalment anacrònic”. De la mateixa manera, la CUP defensa que els càrrecs institucionals no han de participar dels actes religiosos com a representats electes. “Cadascú és lliure de participar tant de les processons de Festa Major o Setmana Santa o d’assistir als actes religiosos si així ho desitja, però en el cas dels càrrecs electes han de fer-ho si ocupen un lloc destacat”, ha sentenciat Martí.

La CUP creu que el fet de no garantir una separació real entre afers públics i afers privats com la religió crea una “connivència entre el poder eclesiàstic i la institució municipal”, que, tal i com ha assegurat Martí, es tradueix en “mirar cap a una altra banda davant de declaracions masclistes i misògines, homòfobes, o que encobreixen els abusos sexuals, com ha passat amb les recents declaracions de l’arquebisbe Jaume Pujol”. La formació anticapitalista considera que “des de l’Ajuntament cal respondre amb contundència davant aquest tipus de missatges i exigir a l’Església que posi tots els mitjans al seu abast per tal de depurar responsabilitats respecte els abusos sexuals”. Martí també ha reiterat que la CUP reclama la dimissió de Jaume Pujol perquè “no hauria de plegar del seu càrrec perquè simplement perquè es jubila, sinó que hauria de dimitir a causa de les seves declaracions masclistes i homòfobes i encobridores dels abusos sexuals a menors”.

Per la seva banda, la portaveu de la CUP de Tarragona Laia Estrada ha explicat les apostes de la formació per tal d’acabar amb les exempcions d’IBI de les quals gaudeix l’Església catòlica gràcies a l’acord del 3 de gener de 1979 entre l’Estat espanyol i la Santa Seu. Estrada ha fet públic que l’Ajuntament compta amb un informe sobre els béns immobles exempts de pagament d’IBI a Tarragona, dels quals 130 pertanyen a l’Església catòlica i signifiquen 803.000 € que la institució no pot recaptar. Estrada ha alertat que “segurament, no tots aquests espais estan dedicats al culte, que és l’exempció que contempla l’acord, sinó que s’ha fet una aplicació extensiva”. És per això que, en primer lloc, els anticapitalistes demanen que “cal realitzar una inspecció dels béns immobles que actualment posseeixen a la ciutat, l’Església Catòlica i la resta de confessions religioses, legalment reconegudes, per tal de comprovar que els usos actuals d’aquests béns, continuen essent objecte de l’exempció”. En segon lloc, la CUP considera que s’ha de revisar la idoneïtat d’aquest acord i, en tant que són una formació independentista i consideren que no han d’instar l’Estat espanyol a fer-ho, proposen una consulta ciutadana a través de la qual “la població tarragonina pugui decidir si els llocs de culte han de seguir exempts de pagar IBI i, per tant, si el seu Ajuntament ha de obeir o no l’acord amb el Vaticà”.