Municipals 2019

La CUP d’Olvan i Cal Rosal decidex les primeres 7 persones de la llista i les farà públiques durant aquesta setmana

Aquest dissabte passat, a través d’una Assemblea extraordinària, el grup de la CUP d’Olvan i Cal Rosal va decidir les persones que encapçalaran la llista que es presentarà a les eleccions municipals del maig. En concret, es van consensuar els primers 7 llocs, 4 dones i 3 homes dels dos nuclis poblacionals del municipi. No obstant això, a hores d’ara tan sols es pot dir que avui, dilluns 1 d’abril, a les 6 de la tarda es farà pública la persona que ocuparà el lloc número 7 de la llista. La notícia es donarà a conèixer a través de les xarxes socials de la CUP d’Olvan i Cal Rosal (al compte @cupolvanicalrosal d’instagram, twitter i facebook). A partir d’aquí, cap a les 6 de la tarda de cada dia d’aquesta setmana, s’anirà donant a conèixer un nou candidat. Com s’ha dit, es comença per la posició número 7, demà dimarts la número 6 i així correlativament. La darrera publicació es farà el diumenge 7 d’abril, anunciant la persona que encapçalarà la llista.

Per altra banda, el dissabte, 6 d’abril a les 6 de la tarda a la Plaça Rodona d’Olvan i el diumenge 7 d’abril a les 12 del migdia a la Porta del Comerç de Cal Rosal es portarà a terme la presentació pública de la candidatura. Cal dir però que, més enllà de la posada en escena, la CUP d’Olvan i Cal Rosal també vol plantejar aquests dos actes com uns espais de trobada i participació ciutadana amb l’objectiu de treballar el programa electoral. Així, durant aquesta setmana es passarà per les cases del municipi un formulari en el què es demana l’opinió sobre diversos temes en els quals la CUP es planteja d’incidir. El document també facilita un espai per recollir preocupacions i propostes del veïnatge. Aquest formulari es podrà entregar anònimament durant els actes del cap de setmana.

Les dues trobades són obertes a tota la població, hi haurà coca i xocolata gratuïta i es parlarà molt de les qüestions que afecten a les persones del nostre municipi, a més, a nivell anecdòtic, qui vingui podrà conèixer els primers llocs una mica abans que es publiquin a les xarxes.