Municipals 2019

La CUP Capgirem Barcelona aprova en assemblea el Codi Ètic per seguir posant en valor la democràcia interna

El codi ètic és el document que els càrrecs electes es comprometen a complir, és a través del codi ètic que posem en valor la democràcia interna. Les conselleres electes s’han de comprometre a acomplir cada un dels apartats redactats.

"A la CUP Capgirem Barcelona no entenem l’activitat política i l'exercici de sobirania popular si no s'exerceix des de la base i amb la base".

El Codi Ètic consta de 3 punts clau, apuntem com a més importants:

-Democratització, participació directa i control públic. Presa de decisions, mandat, rendiment de comptes i revocabilitat.

Els càrrecs electes es comprometen a acceptar les decisions preses als espais de decisió de la candidatura sobre els posicionaments i votacions a adoptar a les comissions i plenaris, així com a les institucions supramunicipals on participem.

-Transparència, despeses i finances ètiques.

La nostra candidatura es finança amb els recursos públics que li corresponen, les quotes dels seus afiliats i recursos obtinguts des de l’autogestió (marxandatge, actes públics organitzats, etc.). No acceptem donacions d’empreses capitalistes, ni demanem crèdits o préstecs al sector financer.

Els recursos del grup municipal aniran destinats íntegrament a la gestió de l’activitat institucional i de carrer de la CUP Capgirem Barcelona i dels moviments populars -cartelleria, assessorament, actes, etc.-, així com per costejar l’assessorament o treballs no assumibles per les alliberades i militància.

Qualsevol despesa en campanya, provisió de materials, serveis, o béns haurà de realitzar-se prioritàriament a través de l’economia social o cooperativa o de recursos propis o aconseguits a partir de la pròpia autogestió. De la mateixa forma, les despeses del grup municipal també es vehicularan igual. En cas que no sigui possible, s’haurà de justificar que és una força major.

-Reapropiació col·lectiva i popular de l’acció política institucional: desprofessionalització, retribució i limitació de carreres polítiques.

Un cop cessat o esgotat el període màxim de càrrec electe o de lliure designació d’aquesta candidatura, durant un període de quatre anys, no s’accedirà a cap organisme públic o privat el qual s’hagi supervisat, o hagi creat en virtuts que el càrrec conferia.

El salari net mensual, tant de regidores, conselleres com alliberades, es manté en 1.700 euros nets al mes a jornada completa, ja que és aproximadament el salari mitjà de Barcelona ciutat (30.263 euros bruts anuals a 2017, ultima dada coneguda).