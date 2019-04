Municipals 2019

La CUP Altafulla presenta la seva llista elctoral

La formació CUP Altafulla pren la iniciativa al municipi i avança la seva llista de candidates, candidats i reserves, amb la que esperen conquerir l'Ajuntament d'Altafulla en els propers comicis del 26 de maig. Tal i com ja havia avançat la formació anticapitalista, la llista està encapçalada per dones, que tenen una clara majoria, i només la normativa legal fixada per la Junta Electoral Central obstaculitza que la proporció de dones sigui encara major. Davant d'aquest fet, la CUP Altafulla denuncia el conservadorisme legal de la JEC, que evita la presència d'una major proporció de dones en les llistes electorals.

Per guanyar el Consistori, la CUP Altafulla presenta un potent i nombrós equip, format majoritàriament per veïnes i veïns d'Altafulla joves, molts vinculades i amb profundes conviccions en la defensa de les classes populars, la justícia social, l'ecologisme i el feminisme. A més, compten amb una gran preparació professional, i pertanyen a molts diversos àmbits, entre les que s'inclouen: enginyers, cineastes, dissenyadores gràfiques, mestres, professores, investigadores i professionals amb càrrecs en empreses, entre d'altres. També s'inclouen persones vinculades amb la lluita social durant els anys dels postfranquisme. Aquest equip tan divers, es presenta amb el màxim compromís, responsabilitat i il·lusió de governar l'Ajuntament per capgirar Altafulla.

La llista de candidates i candidats està formada per: 1. Andrea Gaspar, 2. Maria Gradillas, 3. Joan Garcia, 4. Sara Barnés, 5. Eugeni Barrera, 6. Montse Rull, 7. Mar Benet, 8. Juan Antonio Ruiz, 9. Sònia Garcia, 1 O. Hamza Chikri, 11. Margarida Montmajor, 12. Maria Romeu i 13. Carolina Garcés, i com a reserves: 14. Javier Andolz, 15. Albert Serra, 16. Tresa Arderiu, 17. Noemí Ferret, 18. Enric Pinsach, 19. Xavier Moret i 20. Arnau Clavera. En l'acte que duran a terme el proper diumenge dia 7 d'abril a la pineda de la Piscina Municipal d'Altafulla exposaran a les veïnes i veïns els seus eixos bàsics del seu Pla d'Acció Municipal, que aniran construint amb les voluntats i propostes expressades per les altafullenques i altafullencs en les properes assemblees obertes que faran els dies 13 i 23 d'abril i 11 de maig al Museu d'Altafulla.