Municipals 2019

La CUP Altafulla fa la primera Assemblea Popular

Després de l'èxit viscut per la CUP Altafulla en el seu acte fundacional celebrat el 7 d'abril, a la Pineda de la Piscina Municipal, amb l'assistència de més de 100 persones, en la que van fer pública la seva llista electoral i eixos bàsics del seu Pla d'Acció Municipal, la formació anticapitalista fa públic el seu full de ruta.

Es tracta de la convocatòria de la primera d'una sèrie de tres assemblees obertes populars preelectorals, amb les que pretenen empoderar la ciutadania perquè sigui aquesta la que confeccioni i faci completament seu el Pla d'Acció Municipal.

La convocatòria, no només va dirigida al conjunt de la ciutadania, si no també a totes les entitats i col·lectius altafullencs, a qui han convidat a assistir per exposar-los-hi els eixos bàsics, i molt especialment per escoltar i aplicar les seves propostes.

Els eixos d'aquesta primera Assemblea popular, que se celebrarà el proper dissabte 13 d'abril, a les 12h al Museu d'Altafulla, giraran a l'entorn de l'empoderament, la sobirania popular i l'assemblearisme com a noves fórmules d'organització i autogestió ciutadana.

A diferència dels partits polítics clàssics, que confeccionen de forma interna i opaca els seus programes electorals, amb una molt limitada o inexistent aportació popular, la CUP Altafulla fa una crida perquè siguin les veïnes i veïns qui donin veu a les propostes i l'abast que desitgen sobre aquests eixos. Seran aquestes contribucions les que s'integraran al Pla d'Acció Municipal de la CUP Altafulla, que inclourà el conjunt de voluntats i propostes manifestades pel poble en aquestes tres assemblees, i que tenen com objectiu capgirar les dinàmiques de clientelisme i caciquisme, turisme d'alt standing i model de poble dormitori que han arrelat a Altafulla, convertint-lo així en un poble al servei de les persones, on imperi la sobirania popular, la justícia social, la sostenibilitat, l'ecologisme i el feminisme.